Soudan : 90 civils tués au Kordofan par des drones en deux semaines, selon l’ONU

Le 9 février 2026, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a fait part de sa vive inquiétude concernant la situation dans le Kordofan, au Soudan. Il a alerté sur une série d’attaques menées par des drones qui ont frappé des zones civiles et fait de nombreuses victimes en peu de temps.

Selon les documents compilés par son service et cités lors d’une intervention devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, la période examinée s’étend sur un peu plus de deux semaines, jusqu’au 6 février. Durant cet intervalle, près de 90 personnes civiles ont perdu la vie et environ 142 ont été blessées à la suite de frappes aériennes télépilotées.

Les attaques imputées proviendraient, d’après ces rapports, aux Forces de soutien rapide et aux Forces armées soudanaises. Le Haut-Commissaire, Volker Türk, a mis en avant l’ampleur du bilan humain et la gravité des incidents lors de sa prise de parole devant l’instance onusienne.

Bilan humain et source des informations

Les chiffres évoqués par le bureau du Haut-Commissaire reposent sur des éléments de terrain rassemblés et vérifiés par ses équipes. Ils montrent une multiplication des frappes par drones dans une région déjà fragilisée par le conflit, avec des conséquences directes sur des populations civiles qui n’étaient pas engagées dans les hostilités.

La mention explicite des deux forces impliquées — les Forces de soutien rapide et l’armée régulière soudanaise — met en lumière des responsabilités potentielles dans l’escalade des violences. L’exposé de Volker Türk au Conseil des droits de l’homme visait à attirer l’attention internationale sur ces attaques et sur la nécessité d’un examen approfondi des faits rapportés.