Soudan: 320 militaires soudanais fuyant les combats meurtriers se réfugient au Tchad

Le ministère tchadien de la Défense a annoncé, mercredi, que 320 soldats soudanais ont fui les combats dans leur pays et traversé la frontière vers le Tchad. Le ministre a déclaré »qu’ils étaient tous désarmés et cantonnés ».

« Ils ont pénétré sur notre territoire, tous ont été désarmés et cantonnés », a déclaré le général Daoud Yaya Brahim lors d’une conférence de presse de plusieurs ministres. « Ce sont 320 éléments de l’armée soudanaise — des gendarmes, policiers et militaires–, qui ont peur d’être tués par les FSR qui se sont rendus à nos forces », a-t-il ensuite précisé à l’AFP.

Plus de 270 civils tués en cinq jours

Plus de 270 civils ont été tués depuis samedi, ont rapporté 15 ambassades occidentales qui préviennent qu’il ne s’agit que d’un bilan « provisoire ». L’ONU avait fait état lundi soir de près de 200 morts.

Elles exhortent en outre les deux camps à « ne pas expulser illégalement les gens de chez eux, épargner les infrastructures civiles, laisser passer les denrées de base et l’aide d’urgence aux blessés et aux malades ». Mercredi, l’armée a dit s’être battue avec les FSR autour d’une des agences de la Banque centrale et que « des sommes astronomiques ont été volées ».