Jeudi 5 mars 2026, la ville de Dilling, dans le Kordofan du Sud au Soudan, a été la cible de frappes qui ont entraîné la mort de 28 personnes et fait 60 blessés, a indiqué à l’AFP un interlocuteur médical.

Soudan : 28 morts et 60 blessés lors d’affrontements à Dilling au Kordofan
Jeudi 5 mars 2026, la ville de Dilling, dans le Kordofan du Sud au Soudan, a été la cible de frappes qui ont entraîné la mort de 28 personnes et fait 60 blessés, a indiqué à l’AFP un interlocuteur médical.

Selon ce responsable hospitalier, les opérations militaires qui ont visé la localité ont combiné tirs d’artillerie et attaques de drones et se sont poursuivies tout au long de la journée.

Le nouveau décompte, qui révise un précédent bilan, inclut des victimes civiles parmi lesquelles figurent des femmes et des enfants.

La source, rattachée à l’hôpital de Dilling, a souhaité conserver l’anonymat en fournissant ces informations à l’agence de presse.

Contexte

En janvier, les forces armées soudanaises avaient mis fin au siège que les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) avaient imposé à Dilling.

Les frappes de jeudi ravivent les violences dans une région déjà marquée par des affrontements entre l’armée et les groupes paramilitaires.

