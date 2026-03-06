Soprano et Elodie Gossuin célèbrent 20 ans de mariage, noces de porcelaine

Soprano et Élodie Gossuin , deux visages familiers des médias français, célèbrent en 2026 des anniversaires de mariage qui les ramènent aux mêmes années 2000 : tous deux se sont unis en 2006 et fêtent leurs noces de porcelaine, vingt ans après leurs unions. Tandis que l’un protège jalousement sa vie privée et construit sa carrière entre rap et télévision, l’autre partage régulièrement des moments de vie familiale sur les réseaux sociaux ; leurs parcours illustrent deux façons distinctes de conjuguer notoriété et intimité.

Soprano et Élodie Gossuin, deux visages familiers des médias français, célèbrent en 2026 des anniversaires de mariage qui les ramènent aux mêmes années 2000 : tous deux se sont unis en 2006 et fêtent leurs noces de porcelaine, vingt ans après leurs unions. Tandis que l’un protège jalousement sa vie privée et construit sa carrière entre rap et télévision, l’autre partage régulièrement des moments de vie familiale sur les réseaux sociaux ; leurs parcours illustrent deux façons distinctes de conjuguer notoriété et intimité.

Soprano s’est fait connaître comme rappeur engagé, auteur de titres marquants tels que Cosmopolitanie ou Clown, et s’est également imposé comme coach sur la scène de The Voice. Élodie Gossuin, ex-Miss France, a ensuite bâti une carrière médiatique sur les ondes et à la télévision, devenant une figure récurrente des programmes et des plateaux. Malgré ces trajectoires différentes, les deux couples évoqués ont pour point commun une longévité conjugale née au milieu des années 2000.

Au-delà de la date de mariage, le lien familial apparaît central pour ces personnalités : Soprano et sa compagne ont choisi la discrétion pour protéger leur foyer, tandis qu’Élodie Gossuin et son époux montrent plus volontiers leur quotidien au public. Les deux situations mettent en lumière des arbitrages distincts entre visibilité médiatique et préservation de la sphère privée.

Publicité

Soprano et sa femme Alexia : une histoire qui dure loin des regards

Le chanteur a officiellement épousé Alexia lors d’un mariage civil à Marseille en 2006, suivi d’une cérémonie religieuse en 2008. Parents de trois enfants, le couple a manifesté à plusieurs reprises le souhait de préserver son intimité face à la notoriété de l’artiste. Dans un entretien accordé au Parisien en 2009, Soprano expliquait : « Ma femme n’a rien demandé, elle est juste tombée amoureuse d’un mec connu (…) Si j’ai un problème un jour dans mon couple, je ne veux pas que tout le monde s’en mêle ».

Interrogé par Télé‑Loisirs, le rappeur a également insisté sur la protection de ses enfants et la volonté de maintenir une vie quotidienne « normale » : « Il n’y a pas de photos d’eux sur Internet. Ils n’ont pas choisi cette vie. Ils n’ont rien demandé. Quand je rentre chez moi, j’essaie d’avoir une vie normale et de garder les pieds sur terre. Mes disques d’or sont à la cave. J’amène mes enfants à l’école ». Ces déclarations résument la stratégie publique du couple : présence artistique forte pour lui, retrait médiatique pour son entourage.

De son côté, Élodie Gossuin a épousé Bertrand Lacherie en 2006. Le couple a eu quatre enfants et célèbre également ces années de vie commune. Contrairement à la discrétion choisie par Soprano et sa compagne, l’ancienne miss partage fréquemment des images et des moments de leur vie de famille sur les réseaux sociaux. Elle avait notamment publié des photos rares à l’occasion des 19 ans de leur mariage.

Publicité