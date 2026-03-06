Soprano casse les clichés sur sa foi et sa famille

Soprano , rappeur et chanteur originaire de Marseille, a construit une carrière charnière entre le rap et la variété depuis ses débuts avec le collectif Psy4 de la Rime au début des années 2000. Solo ou en duo, l’artiste franco-comorien multiplie les succès populaires, les collaborations et les engagements publics, tandis que sa vie privée reste protégée.

Soprano, rappeur et chanteur originaire de Marseille, a construit une carrière charnière entre le rap et la variété depuis ses débuts avec le collectif Psy4 de la Rime au début des années 2000. Solo ou en duo, l’artiste franco-comorien multiplie les succès populaires, les collaborations et les engagements publics, tandis que sa vie privée reste protégée.

Formé à l’école marseillaise du rap et marqué par l’influence du groupe IAM, Soprano s’est affirmé très tôt par un style personnel. Après ses premiers pas avec Psy4 de la Rime, il entame une carrière solo et publie en 2007 l’album « Puisqu’il faut vivre », porté par des titres comme « Halla halla », « A là bien » et « Ferme les yeux et imagine-toi » en featuring avec Blacko. Progressivement, il intègre davantage le chant à son répertoire afin de toucher un public plus large, tout en conservant un univers lumineux qui aborde aussi des thèmes comme les injustices et les questions d’identité.

Les décennies suivantes voient les albums s’enchaîner et les distinctions s’accumuler. En 2014, l’album « Cosmopolitanie » constitue un tournant majeur et décroche un disque de diamant, attestant de son succès commercial. Cette réussite marque aussi la reconnaissance d’un artiste capable de brouiller les frontières entre rap et chanson populaire.

Sur le plan musical, Soprano multiplie les rencontres et les collaborations qui renforcent sa présence auprès d’un large public : il a partagé des titres avec Marina Kaye, Amel Bent, Indila, Kendji Girac et Black M. Ces duos témoignent d’une volonté de diversifier son répertoire et d’ouvrir le rap à des sonorités plus mélodiques, tout en restant ancré dans ses origines marseillaises.

Parallèlement à sa carrière artistique, l’artiste affiche un engagement signalé publiquement. Supporter déclaré de l’Olympique de Marseille, il a également été nommé ambassadeur de l’Unicef France en 2018 et a rendu hommage aux soignants à travers le titre « À nos héros du quotidien ». Ces initiatives s’inscrivent dans une image d’artiste attentif aux causes sociales et au soutien local.

La vie privée de Soprano reste, pour sa part, volontairement à l’écart des projecteurs. Il a rencontré Alexia sur la Canebière à Marseille ; le couple s’est marié en 2006 et construit depuis un quotidien discret dans la ville. D’origine italienne et espagnole, Alexia M’Roumbaba partage la vie de l’artiste et ils sont parents d’Inaya, Luna et Lenny.

Sur les questions de croyance, Soprano se montre franc : il pratique l’islam et affirme accomplir ses cinq prières quotidiennes, tandis que son épouse n’est pas musulmane et leurs enfants grandissent dans un environnement métissé sans prescriptions strictes de type « halal ou pas ». Auprès du Parisien, il déclarait : « Je suis marié avec une femme qui n’est pas musulmane. Je suis musulman, je fais mes cinq prières par jour. Pas ma femme. Et mes enfants sont métissés, ils ne sont pas dans un truc halal ou pas. Ils choisiront quand ils seront grands. Dans mon discours, mes concerts, je casse tous les clichés. »