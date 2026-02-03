Sophie Marceau taclée par une autre star : « Aucun effort »

Sophie Marceau , invitée lundi soir sur le plateau de Quotidien (TMC) pour la promotion du film LOL 2.0, a focalisé l’attention non pour la sortie du long-métrage mais pour une attitude qualifiée de distante par de nombreux téléspectateurs et internautes, déclenchant un vif débat sur les réseaux sociaux.

Sophie Marceau, invitée lundi soir sur le plateau de Quotidien (TMC) pour la promotion du film LOL 2.0, a focalisé l’attention non pour la sortie du long-métrage mais pour une attitude qualifiée de distante par de nombreux téléspectateurs et internautes, déclenchant un vif débat sur les réseaux sociaux.

Accompagnée de la réalisatrice Lisa Azuelos et de Thaïs Alessandrin, l’actrice est intervenue dans l’émission animée par Yann Barthès. Dès l’ouverture de l’entretien, plusieurs observateurs ont noté un contraste marqué entre l’enthousiasme apparent de ses partenaires de plateau et la réserve affichée par Sophie Marceau.

Sur le plateau, Sophie Marceau a enchaîné réponses brèves, silences et formulations évasives, selon les images de l’émission. Yann Barthès, dont la pratique est de relancer les invités pour entretenir le rythme de ses interviews, a multiplié les tentatives pour aborder le film, le parcours de l’actrice et son regard sur le cinéma actuel, sans obtenir les développements attendus.

Réactions publiques et rappel d’une confidence antérieure de l’animateur

La séquence a rapidement suscité des commentaires sur X et d’autres plateformes. Plusieurs internautes ont exprimé leur déception, jugeant la promotion « poussive » et estimant que l’actrice paraissait « ennuyée » ou peu engagée. Parmi les messages publiés, certains se sont montrés ironiques : « On dirait que ça l’ennuie plus qu’autre chose d’être là » ou « Ils l’ont forcée à venir faire la promo vu son enthousiasme ? » ; d’autres ont abordé la question sur le registre de la désillusion, affirmant que l’apparition n’était pas à la hauteur du mythe entourant la comédienne.

La prestation de Sophie Marceau sur Quotidien a aussi été replacée dans un contexte antérieur : à la fin du mois d’août, Yann Barthès, invité de Camille Combal sur NRJ, avait reconnu rencontrer des difficultés lors de certaines interviews et avait lancé, à propos de ses expériences : « Tout le cinéma français, les hommes comme les femmes ». Cette remarque, relayée après l’émission de lundi, a trouvé un nouvel écho auprès d’une partie du public confrontée à la réserve observée chez certains invités.

Sur le plateau, malgré le professionnalisme de l’animateur et les tentatives répétées pour relancer le dialogue, la dynamique n’a pas évolué comme attendu, donnant lieu à une impression de blocage perceptible par les téléspectateurs.

