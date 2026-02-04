Sophie Marceau (LOL 2.0) : « La société doit s’adapter » sur la place des femmes

Sophie Marceau revient sous les projecteurs avec la sortie de LOL 2.0 le 11 février 2026, renouant avec un personnage de mère qu’elle avait incarné dès 2008 et s’exprimant publiquement sur la place des femmes et la liberté sexuelle lors de la promotion du film. Devenue icône adolescente grâce à La Boum à 13 ans, l’actrice porte désormais un recul et une parole engagée qui occupent une place centrale de sa campagne médiatique.

Sophie Marceau revient sous les projecteurs avec la sortie de LOL 2.0 le 11 février 2026, renouant avec un personnage de mère qu’elle avait incarné dès 2008 et s’exprimant publiquement sur la place des femmes et la liberté sexuelle lors de la promotion du film. Devenue icône adolescente grâce à La Boum à 13 ans, l’actrice porte désormais un recul et une parole engagée qui occupent une place centrale de sa campagne médiatique.

Découverte en 1980 par le grand public dans La Boum, Sophie Marceau est rapidement devenue une figure majeure du cinéma français. Le succès du premier opus a été confirmé par la suite, La Boum 2, et par l’attention portée à sa jeune idylle à l’écran avec Pierre Cosso. Pour échapper à l’enfermement de l’image d’adolescente, elle a diversifié ses choix de carrière : roles dramatiques aux côtés de Gérard Depardieu dans Police et collaboration avec le réalisateur polonais Andrzej Żuławski dans L’Amour braque, relation artistique et personnelle soulevée par la presse.

En 2008, Lisa Azuelos signe LOL, comédie dramatique présentée comme une actualisation générationnelle de la bluette adolescente de 1980, mais vue du côté parental. Sophie Marceau y incarne une mère confrontée à la crise d’adolescence de sa fille ; rôle qu’elle reprend dans LOL 2.0, dont la sortie a été programmée pour le 11 février 2026. Le casting du nouveau film comprend notamment Alexandre Astier, mentionné comme l’interprète de l’ex-mari à l’écran.

Promotion, paroles et féminisme : les thèmes abordés par Sophie Marceau

La sortie de LOL 2.0 s’accompagne d’une tournée promotionnelle au cours de laquelle Sophie Marceau a accordé un entretien au média Brut. Interrogée sur l’évolution de la parole et de la sexualité des femmes depuis la première version du film, l’actrice a situé le changement sur une période de « 17 ans » et a mis en avant des progrès : « Par rapport à la liberté sexuelle, et à la place des femmes dans la société, clairement ça a beaucoup évolué en 17 ans. »

Elle a développé cette idée en affirmant que « Les femmes ont pris une place. Elles font partie de la société à part entière. » et en insistant sur la nécessité d’un ajustement social : « Évidement, la société doit s’adapter. Ce n’est pas aux femmes de s’adapter. On s’est adaptées tout le temps. »

Dans le même entretien, Sophie Marceau a évoqué des changements plus concrets autour des mœurs et de la liberté individuelle : « Maintenant, c’est à la société de s’adapter. Un peu plus encore. Il y a des choses qu’on ne se permet plus, qu’on ne s’autorise plus même dans les ‘mœurs’, on va dire. » Elle a également souligné la transmission intergénérationnelle de ces évolutions, en renvoyant à l’influence des mères et des pères : « De vos pères, aussi, qui ont participé à cette évolution, je l’espère. »

