Sophie Marceau gênée par la question de Yann Barthès sur son âge

Sophie Marceau a vécu un temps de gêne sur le plateau de Quotidien le 2 février 2026 lors de la promotion de LOL 2.0 , prévu en salles le 11 février 2026. L’échange avec l’animateur Yann Barthès a porté sur la place de l’actrice, aujourd’hui âgée de 59 ans, et sur la manière dont elle est perçue par les jeunes générations, provoquant un moment d’embarras notable à l’antenne.

L’entretien, diffusé sur TMC, s’inscrivait dans la campagne de promotion du film réalisé par Lisa Azuelos. Le tournage du long-métrage s’est déroulé entre mai et juillet 2025 et constitue la suite directe de la comédie LOL sortie en 2008, film qui a marqué une génération et dont plusieurs comédiens initialement présents ont accepté de revenir pour ce nouvel opus.

Sur ce nouveau volet, Sophie Marceau retrouve le rôle d’Anne, la mère du personnage central, et évoque les évolutions du personnage et de l’intrigue par rapport à l’original. Lors de l’émission, les échanges ont rapidement dévié vers la question de son âge et de son statut de « modèle » pour les plus jeunes.

Un échange sur son âge qui provoque un malaise chez Sophie Marceau

Interpellée par Yann Barthès sur le fait qu’elle puisse servir de modèle à une nouvelle génération, Sophie Marceau a d’abord marqué une pause avant de répondre avec réserve : « Euh… Modèle… Ouais… ». L’animateur a alors relancé de manière plus familière en demandant : « Vous vous en foutez quoi ? ». L’actrice a démenti toute indifférence : « Non, non, non, je m’en fous pas« , ajoutant être flattée mais ne sachant pas quoi dire face à cette appréciation.

Après ce moment de malaise, la conversation est revenue sur les aspects professionnels du film. Sophie Marceau a expliqué que le personnage d’Anne avait évolué et que certaines scènes avaient été réécrites ou adaptées pour tenir compte des changements intervenus chez les protagonistes depuis 2008. Elle a confirmé que plusieurs comédiens du premier volet avaient répondu présent et signaient ainsi leur retour dans la distribution.

L’actrice a par ailleurs décrit l’ambiance du tournage comme chaleureuse et conviviale, soulignant la volonté de préserver l’esprit de la première comédie tout en proposant des situations renouvelées pour un public contemporain. Elle a insisté sur la dynamique entre adultes et adolescents dans le film, expliquant que les interactions générationnelles généraient des ressorts comiques centraux au récit.

