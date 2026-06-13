Audrey Fleurot complètement déchaînée sur le plateau d’En aparté

Audrey Fleurot s’est montrée aussi inattendue que spontanée ce jeudi 11 juin 2026 sur Canal+ : invitée de l’émission En aparté , l’actrice de 48 ans a quitté son fauteuil pour danser sur un morceau du groupe NTM , avant d’évoquer publiquement un récent diagnostic de dyspraxie et de présenter son prochain film, Les Parfait(s) : arnaques en famille , avec Ramzy Bedia, attendu en salles le 24 juin 2026.

La séquence a commencé lorsque les premières notes d’un titre de NTM ont retenti sur le plateau. Visiblement surprise par son propre élan, Audrey Fleurot a confessé : « J’ai beaucoup de mal à pas danser. » Nathalie Levy, la présentatrice, l’a rejointe en plaisantant pour quelques instants de danse partagée, transformant l’ambiance de l’émission en une courte parenthèse festive.

Au-delà du moment musical, l’actrice a saisi l’occasion pour évoquer sa culture musicale et un trait d’identité generational : elle a cité une phrase de la chanson diffusée, « je suis bac dans les bacs », en expliquant que certains membres de ses équipes de tournage, plus jeunes, n’en avaient pas la référence.

Séquence dansante, dyspraxie révélée et actualité cinématographique

Lors de l’entretien, Audrey Fleurot a annoncé avoir récemment appris qu’elle est atteinte de dyspraxie, trouble neuro-développemental qui affecte notamment la planification et l’exécution de certains gestes. Elle a dit avoir ressenti un « énorme » soulagement après ce diagnostic : « Je viens de l’apprendre, et ça m’a fait énormément de bien », a-t-elle confié à Nathalie Levy.

L’actrice a détaillé l’impact concret de ce diagnostic sur sa vie quotidienne, en particulier la conduite automobile. Elle a expliqué que la voiture a toujours constitué un « gros complexe » pour elle et que le stationnement lui pose des difficultés : « Je suis complètement nulle en créneau. Je peux vous amener du point A au point B, mais au moment où il va falloir se garer, il faut qu’il y ait trois places… Vraiment, il y a un rapport avec l’espace. »

Audrey Fleurot a ajouté que la découverte de la dyspraxie lui a permis de mieux comprendre certains de ses comportements : « Je comprends mieux pourquoi je continue à me perdre dans ma rue », a-t-elle constaté, en précisant que ces éléments relevaient parfois de choses sur lesquelles on ne peut pas forcément agir.

Sur le plan professionnel, elle est venue présenter Les Parfait(s) : arnaques en famille, une comédie aux côtés de Ramzy Bedia, dont la sortie est programmée le 24 juin 2026. Elle a décrit le tournage comme généreux et imprévisible, évoquant l’existence d’« une version du film de deux heures et demie que vous ne verrez pas ». Elle a expliqué son désir de travailler avec Ramzy par une proximité de jeu : « Si vous lui envoyez la balle, non seulement il vous la renvoie, mais il vous la renvoie très très loin », a-t-elle plaisanté.

Audrey Fleurot est également revenue sur la fin de la série HPI, qui s’est achevée en septembre 2025. Elle a indiqué que la décision de mettre fin à la série avait été « très raisonnée » et a reconnu n’avoir pas eu le sentiment d’en avoir fait le tour avec son personnage, Morgane Alvaro.

Interrogée sur l’avenir du personnage, elle a évoqué la possibilité d’une reprise sous une autre forme en laissant la porte ouverte à un long-métrage : « J’aimerais bien lui faire reprendre vie », a-t-elle déclaré en évoquant la piste d’un film comme continuation.