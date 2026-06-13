Jean‑Paul Belmondo star du Mondial du Timbre à Paris 2026

Jean-Paul Belmondo sera à l’honneur sur un timbre émis par La Poste lors du Mondial du Timbre à Paris en 2026 : l’émission officielle est programmée le 14 septembre 2026 et le visuel, dévoilé par son fils Paul Belmondo sur Instagram, affiche une valeur faciale de 1,52 € .

L’annonce a été faite par Paul Belmondo, ancien pilote, via une publication sur son compte Instagram montrant un agrandissement du futur timbre. La légende publiée par Paul indique : « Hier dévoilement au mondial du timbre Paris 2026 du futur timbre Jean Paul Belmondo qui sera émis le 14 Septembre 2026 ». Cette communication officielle du proche de l’acteur a été relayée sur les réseaux sociaux et a d’ores et déjà suscité l’intérêt des collectionneurs et des admirateurs de l’acteur.

Le visuel présenté représente un portrait souriant de Jean-Paul Belmondo sur un fond blanc, sobre et épuré, avec l’inscription du nom de l’acteur et l’indication de la valeur faciale. Le design met l’accent sur le visage, fidèle à l’image publique de la star, selon la photographie publiée par son fils.

Un timbre commémoratif attendu au Mondial du Timbre 2026

Le timbre, dont la date d’émission a été fixée au 14 septembre 2026, sera présenté dans le cadre du Mondial du Timbre, manifestation internationale dédiée à la philatélie qui se tient à Paris. L’émission s’inscrit dans une tradition de commémorations postales qui mettent en lumière des personnalités et des figures culturelles reconnues au plan national.

La présence de l’effigie de Jean-Paul Belmondo sur un timbre vise à proposer aux philatélistes et au grand public un objet de collection associant mémoire culturelle et usage postal. La valeur faciale indiquée sur le document, 1,52 €, correspond au montant monétaire inscrit sur le timbre et détermine son équivalence pour l’affranchissement du courrier au moment de sa mise en circulation.

Le choix du portrait et du graphisme, tel que visible sur la photographie diffusée, privilégie un rendu minimaliste : visage en gros plan, fond blanc, mention du nom de l’artiste. Cette présentation vise à assurer une lisibilité maximale du motif sur le support réduisant les ornements au profit du portrait lui-même.

La date d’émission coïncide avec le calendrier du Mondial du Timbre 2026, où La Poste présente régulièrement des émissions spéciales. Les philatélistes, ainsi que les admirateurs de Jean-Paul Belmondo, devront patienter jusqu’à la mise en vente prévue à la mi-septembre 2026 pour pouvoir acquérir ce timbre et l’intégrer à leurs collections.