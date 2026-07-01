Sophie Davant : deux tableaux hérités qu’elle refuse de vendre dans Affaire conclue

Depuis quelques jours, Sophie Davant fait l’objet de nombreuses conversations médiatiques. L’animatrice de renom est revenue avec émotion sur sa séparation d’avec Pierre Sled, le père de ses deux enfants, évoquant une déception persistante malgré leur séparation il y a plus d’une décennie. Aujourd’hui en couple avec William Leymergie, elle partage un attachement profond à certains objets familiaux, symboles forts de son passé et de son histoire personnelle. Parmi eux, deux aquarelles hérité de sa mère constituent un trésor inestimable qu’elle refuse catégoriquement de vendre.

Animatrice emblématique de l’émission Affaire conclue, diffusée sur France 2, Sophie Davant a côtoyé des milliers d’objets, de toute valeur et de provenance diverses. Si elle a souvent vu des pièces traditionnelles comme des meubles anciens ou des bijoux rares, ce sont pourtant les souvenirs liés à sa famille qui occupent la première place dans son cœur. En particulier, elle évoque avec une grande émotion deux aquarelles représentant les Landes, sa région natale, achetées par sa mère. Ces tableaux, accrochés chez elle, incarnent un héritage sentimental qui dépasse largement leur simple valeur pécuniaire.

Deux aquarelles des Landes devenues son plus précieux héritage

La disparition brutale de sa mère, emportée par un cancer en 1983 alors que Sophie Davant n’avait que 20 ans, a profondément marqué sa vie. Sa mère, âgée de 44 ans au moment de son décès, lui a laissé ces deux aquarelles qu’elle conserve comme un lien vivant avec ses racines et son enfance. Dans plusieurs interviews, l’animatrice confie que ces œuvres représentent plus qu’un simple objet d’art : « J’ai perdu ma maman à 20 ans et elle avait acheté deux tableaux qui sont aujourd’hui chez moi et que je regarde souvent avec plaisir et émotion ». Ces peintures, symboles d’un attachement familial fort, illustrent le rapport de Sophie Davant aux souvenirs intimes et aux objets patrimoniaux.

Malgré la dimension marchande d’objets présentés dans l’émission Affaire conclue, Sophie Davant distingue clairement la valeur affective de la valeur économique. Certaines pièces ne trouvent jamais preneur en raison de l’histoire personnelle qu’elles incarnent. À l’instar de ces aquarelles, même si elles étaient soumises à expertise, leur prix ne pourrait égaler ce qu’elles représentent dans sa mémoire et son cœur.

Issue d’une famille de scientifiques, Sophie Davant a grandi dans une atmosphère mêlant rigueur intellectuelle et engagement social. Son père, ornithologue et professeur de biologie, et sa mère, chercheuse au CNRS en biologie cellulaire, étaient tous deux engagés dans des causes sociales, notamment en faveur des droits des femmes. Ces racines familiales expliquent sans doute la sensibilité qu’elle porte aux objets ayant une portée symbolique et historique.

Les souvenirs relatifs à sa mère interviennent également dans la vie personnelle de Sophie Davant, notamment à l’approche des fêtes de fin d’année. Elle décrit souvent la nostalgie renforcée par la disparition progressive des membres de sa famille, évoquant les Noëls de son enfance avec une certaine mélancolie. Entourée aujourd’hui de ses enfants, Nicolas et Valentine, et de ses proches, elle perpétue ces moments de partage, tout en préservant précieusement les traces tangibles de son passé.

Ces confidences récentes sur sa vie sentimentale, notamment concernant Pierre Sled, ont ému le public. Sophie Davant a admis garder une affection sincère pour celui avec qui elle a partagé une partie importante de sa vie, déclarant : « C’était un plaisir d’être tous ensemble » et exprimant une profonde déception face à leur séparation. En parallèle, elle entame un nouveau chapitre de sa vie aux côtés de William Leymergie, tout en continuant sa carrière médiatique.

Malgré les évolutions personnelles et professionnelles, certains souvenirs restent inviolables. Les deux aquarelles des Landes, héritées de sa mère, ne sont pas uniquement des biens matériels : elles symbolisent un héritage intime, une histoire familiale à laquelle même les experts et acheteurs de Affaire conclue ne pourront jamais prétendre.