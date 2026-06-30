Sophia Aram dans Neuilly sa mère, sa mère aux côtés de Biyouna et Pascal Praud

29 juin 2026 : Sophia Aram fête ses 53 ans . Née le 29 juin 1973 à Ris-Orangis (Essonne), elle s’est imposée comme une voix majeure de la radio et de l’humour en France, animant des chroniques remarquées et recevant le Molière de l’humour en 2024 pour son spectacle Le Monde d’après. Fidèle à France Inter depuis 2008, elle partage son activité entre scène, antenne et quelques apparitions à l’écran.

Humoriste, chroniqueuse, animatrice et comédienne, Sophia Aram a construit sa carrière sur un registre satirique et engagé. Sur les planches comme à la radio, elle est devenue une figure identifiable du paysage médiatique français, tout en menant une carrière plus discrète au cinéma et à la télévision.

Son passage au grand écran s’est concrétisé de manière visible en 2018 avec la suite du film Neuilly sa mère, sa mère !, réalisé par Gabriel Julien-Laferrière, où elle tient le rôle de Djamila de Chazelle. Ce rôle, déjà présent dans le premier volet de 2009, était jusque-là interprété par Rachida Brakni.

Son premier grand rôle au cinéma après une carrière à la radio

Le remplacement de Rachida Brakni pour le personnage de Djamila n’était pas prévu : l’actrice était retenue sur un autre tournage, obligeant la production à solliciter une nouvelle interprète. Pour Sophia Aram, il s’agissait d’un défi majeur, ses débuts au cinéma coïncidant avec une responsabilité de reprendre un personnage connu du public. Elle avouait être « un peu intimidée à l’idée de remplacer Rachida Brakni » lors d’un entretien à Europe 1.

L’humoriste a également rapporté le soutien de sa prédécesseure : Rachida Brakni l’aurait appelée pour la rassurer, estimant qu’il était « abyssal » de la remplacer et plaisantant sur le nombre de prises si nécessaire. Ce soutien a accompagné Sophia Aram au début du tournage.

Le film réunit un casting étoffé, mêlant comédiens et personnalités médiatiques. Outre Biyouna (Fatima), on retrouve Valérie Lemercier, Denis Podalydès, Booder, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko, Farida Khelfa ou encore Élie Semoun. Le long métrage comprend aussi des apparitions de personnalités jouant leur propre rôle, comme Pascal Praud, Yann Barthès, Jean-Jacques Bourdin, Arnaud Montebourg, Éric Dupond-Moretti ou Julien Dray.

Sur le plan narratif, la suite inverse le principe du premier opus : dix ans après son installation à Neuilly-sur-Seine, Sami Ben Boudaoud voit la famille de Chazelle quitter les beaux quartiers pour s’installer dans une cité de Nanterre. Sophia Aram y incarne une Djamila tiraillée entre deux univers, un personnage « en quête d’identité » qui lui a permis d’explorer un autre registre que son habituelle posture de chroniqueuse.

Après cette expérience cinématographique, Sophia Aram a retrouvé les plateaux en 2021 dans le téléfilm Flashback, réalisé par Caroline Vigneaux, où elle interprète Gisèle Halimi.

À la radio comme au théâtre et ponctuellement au cinéma, elle poursuit une activité plurielle, récompensée notamment par le Molière de l’humour en 2024 et marquée par des collaborations avec des artistes tels que Biyouna et la présence de personnalités médiatiques comme Pascal Praud au générique de Neuilly sa mère, sa mère !.