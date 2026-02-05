Sonia Mabrouk : violente altercation avec le directeur général de CNews

Selon des révélations du journaliste Clément Garin et de l’émission Quotidien, une vive altercation aurait opposé Sonia Mabrouk au directeur général de CNews après ses déclarations sur le maintien à l’antenne de Jean‑Marc Morandini, récemment condamné. Après cette confrontation présumée, la journaliste a disparu des grilles de la chaîne le 4 février 2026 et a été remplacée à l’antenne, suscitant un intense retentissement médiatique.

Jean‑Marc Morandini a été condamné le 14 janvier 2026, selon la couverture médiatique, par la Cour de cassation de Paris à deux ans de prison avec sursis pour « corruption de mineurs » concernant des messages de nature sexuelle adressés à trois adolescents entre 2009 et 2016. La condamnation comporte également une amende de 20 000 euros et une interdiction définitive d’exercer une profession en contact avec des mineurs, détails relayés par les médias.

Sur Europe 1 et CNews, le député PS Jérôme Guedj a interpellé Sonia Mabrouk au sujet du maintien de Morandini à l’antenne, lui demandant comment elle, en tant que « femme libre », vivait cette situation compte tenu des valeurs en jeu. La journaliste a répondu en prenant ses distances avec la décision de la chaîne, déclarant que « il s’agit d’une décision qui ne m’appartient pas », qu’elle avait « beaucoup de respect pour [sa] direction », mais que cela ne signifiait en rien une « complaisance morale ». Elle s’est présentée comme « une femme libre, une citoyenne, une mère de famille » engagée « dans la lutte contre les violences sexuelles » et a affirmé sa préoccupation pour « les victimes et les mineurs ».

Une présumée altercation en loge et un retrait temporaire de l’antenne

Selon Quotidien et les informations de Clément Garin, l’incident se serait produit quelques minutes avant la diffusion de « La grande interview ». Sonia Mabrouk se trouvait en loge maquillage lorsqu’elle aurait reçu la visite du directeur général de CNews, Serge Nedjar. Celui‑ci lui aurait lancé, selon les témoignages rapportés : « Jean‑Marc Morandini restera coûte que coûte. Et ceux qui ne sont pas contents, c’est la porte, la porte, la porte ». La journaliste aurait riposté par la question : « Mais c’est moi la porte ? »

Les mêmes sources précisent que Sonia Mabrouk, qui attend son deuxième enfant, a assuré son interview avec Franz‑Olivier Giesbert sans laisser transparaître l’altercation. Quelques minutes après, elle n’a toutefois pas assuré la tranche MidiNews diffusée après Morandini Live et a été remplacée par Élodie Huchard. Toujours selon les révélations relayées par Quotidien et l’émission de Yann Barthès, les relations entre la journaliste et la direction se seraient détériorées après qu’elle eut pris ses distances par rapport à la décision de maintien de Morandini à l’antenne.

Pour le moment, aucune date n’a été communiquée concernant l’éventuel retour de Sonia Mabrouk à l’antenne.