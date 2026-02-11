Sonia Mabrouk saluée par Gérald Darmanin pour son courage

Jean-Marc Morandini a vu sa condamnation pour « corruption de mineurs » rendue irrévocable le 14 janvier 2026 par la Cour de cassation, qui a rejeté son pourvoi. Les faits remontent à 2013 et à la période 2015-2016 et impliquent des échanges à caractère sexuel avec deux adolescents âgés de 15 ans. La peine confirmée en appel en mars 2025 est de deux ans de prison avec sursis et 20 000 euros d’amende, assortie d’une interdiction permanente d’exercer auprès de mineurs et d’une inscription au fichier national des infractions sexuelles.

Le dossier avait d’abord donné lieu à une condamnation au tribunal correctionnel de Paris en 2022 : un an de prison avec un sursis probatoire de deux ans. Les éléments retenus par la justice portaient notamment sur des échanges écrits entre l’animateur et les deux mineurs. Selon les pièces versées au dossier, l’un des adolescents évoquait des scénarios à caractère sexuel et l’autre déclarait avoir reçu une demande de photo intime.

En appel, la cour avait alourdi la sanction, prononçant en mars 2025 la peine de deux ans de prison avec sursis et une amende de 20 000 euros. La Cour de cassation, dans son arrêt du 14 janvier 2026, a considéré que le pourvoi ne présentait aucun moyen de nature à permettre son admission, rendant ainsi la décision d’appel définitive.

Conséquences professionnelles et réactions au sein de CNews

Sur le plan professionnel, la condamnation entraîne des effets directs : interdiction permanente d’exercer auprès de mineurs et inscription au fichier des infractions sexuelles, mesures prévues par la loi dans ce type d’affaires. Malgré la condamnation devenue irrévocable, la chaîne CNews avait initialement maintenu l’animateur à l’antenne, une décision qui a suscité des réactions au sein de la rédaction.

La journaliste Sonia Mabrouk, interrogée sur la présence de Jean-Marc Morandini sur la chaîne, a indiqué que la décision de maintien n’émanait pas d’elle mais de la direction de CNews. Elle a précisé qu’elle respectait sa hiérarchie tout en se séparant clairement de toute forme de complaisance morale vis-à-vis des faits retenus par la justice, rappelant ses valeurs personnelles en tant que mère et journaliste.

Selon des informations attribuées à Clément Garin et relayées par Quotidien, la prise de position de Sonia Mabrouk aurait provoqué une altercation avec le directeur général de CNews le 4 février, en lien direct avec le dossier Morandini.

Le 30 janvier 2026, Jean-Marc Morandini a publié un message sur le réseau X annonçant qu’après dix ans de procédure il renonçait à tout recours. Il y exprime des regrets « profonds » pour les paroles et échanges écrits qui lui sont reprochés, présente des excuses « sincères et humbles » aux personnes heurtées et remercie « celles et ceux qui accepteront désormais de m’accorder une seconde chance », selon ses propres termes.

Le 9 février 2026, il a informé la direction de CNews de sa proposition de se retirer de l’antenne « afin de rétablir le calme nécessaire au travail de la rédaction », précisant qu’il ne voulait « en aucun cas être un problème » pour les équipes et la direction de la chaîne et du groupe.

Plusieurs personnes extérieures à la chaîne ont réagi à la situation : Gérald Darmanin a salué le courage de Sonia Mabrouk sur Franceinfo. Par ailleurs, des rumeurs évoquaient un possible poste futur de Jean-Marc Morandini sur France 2.