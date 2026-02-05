Sonia Mabrouk raconte son échange très tendu avec Jack Lang : ça s’est mal terminé

Sonia Mabrouk a été remplacée à la dernière minute à l’antenne de CNews mercredi 4 février : attendue pour présenter « Midi News », elle a finalement cédé son fauteuil à Élodie Huchard , après avoir animé plus tôt dans la matinée « La grande Interview » avec Franz‑Olivier Giesbert , diffusée simultanément sur Europe 1 et CNews. L’incident a suscité des interrogations et des versions contradictoires concernant les raisons de ce changement soudain.

Sonia Mabrouk a été remplacée à la dernière minute à l’antenne de CNews mercredi 4 février : attendue pour présenter « Midi News », elle a finalement cédé son fauteuil à Élodie Huchard, après avoir animé plus tôt dans la matinée « La grande Interview » avec Franz‑Olivier Giesbert, diffusée simultanément sur Europe 1 et CNews. L’incident a suscité des interrogations et des versions contradictoires concernant les raisons de ce changement soudain.

Le journaliste indépendant Clément Garin a relayé sur X une version selon laquelle une altercation aurait opposé la présentatrice politique à Serge Nedjar, directeur général de CNews, autour de la présence de Jean‑Marc Morandini sur la chaîne. D’après cette version, la dispute se serait produite en coulisses avant « La grande Interview » et aurait déstabilisé la journaliste, qui aurait brièvement quitté les lieux avant de revenir pour assurer sa prise d’antenne matinale.

Le groupe Canal+ a contesté la thèse d’un conflit et évoqué un souci de santé. Contacté par Le Figaro, son service communication a précisé que « Sonia ne se sentait pas bien après l’interview » et a ajouté que la journaliste, enceinte à 48 ans, « fait face à une grossesse à risques ». Le 5 février, Canal+ a indiqué que la journaliste n’avait pas présenté l’émission, invoquant la maladie de sa fille pour expliquer son absence.

Tensions présumées autour de la présence de Jean‑Marc Morandini

Selon les témoignages cités par Clément Garin et des reportages, l’échange aurait éclaté dans la loge maquillage tandis que Sonia Mabrouk se préparait. Serge Nedjar aurait crié : « Jean‑Marc Morandini restera coûte que coûte. Et ceux qui ne sont pas contents, c’est la porte, la porte, la porte ! » La journaliste aurait répondu ironiquement : « Mais c’est moi la porte ? » et aurait tenté d’expliquer son souhait de quitter la chaîne et de discuter de son départ. Un témoin indique qu’elle serait allée aux toilettes avant de revenir pour l’entretien de Giesbert.

La question de la présence de Jean‑Marc Morandini sur CNews alimente la controverse depuis sa condamnation récente à deux ans de prison avec sursis et une amende de 20 000 euros pour corruption de mineurs. Le dossier a déjà provoqué des réactions au sein de la rédaction et chez plusieurs journalistes. Sonia Mabrouk s’était exprimée publiquement le 20 janvier, déclarant respecter sa hiérarchie mais refusant de « cautionner » la situation, selon les propos rapportés.

La sensibilité de la journaliste au sujet des affaires de pédocriminalité est attestée par d’autres confrontations médiatiques : lors d’une interview sur Europe 1, elle a notamment vivement interrogé Jack Lang au sujet d’une tribune de 1977 défendant les écrits de Gabriel Matzneff, provoquant une forte tension. Par ailleurs, des documents publiés récemment par le département américain de la Justice, cités par Mediapart et Le Parisien, mentionnent des échanges financiers impliquant Jeffrey Epstein et des personnes proches de Jack Lang — des éléments que l’ex‑ministre et sa fille Caroline Lang ont démentis, affirmant n’avoir jamais soupçonné les crimes d’Epstein et qu’aucune preuve ne les relie directement à ses agissements.