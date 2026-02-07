Sonia Mabrouk pressentie pour Télématin après son départ de CNews

Sonia Mabrouk a annoncé sa démission de CNews et d’ Europe 1 , invoquant un désaccord profond avec une partie de sa direction après le maintien à l’antenne de Jean‑Marc Morandini malgré ses deux condamnations définitives. Dans une dépêche envoyée à l’AFP vers 19h20, la journaliste a expliqué que cette décision s’inscrivait dans un conflit qui l’opposait depuis près d’un mois à sa hiérarchie et qu’elle respecterait un préavis d’un mois avant de quitter ses fonctions.

Sonia Mabrouk a annoncé sa démission de CNews et d’Europe 1, invoquant un désaccord profond avec une partie de sa direction après le maintien à l’antenne de Jean‑Marc Morandini malgré ses deux condamnations définitives. Dans une dépêche envoyée à l’AFP vers 19h20, la journaliste a expliqué que cette décision s’inscrivait dans un conflit qui l’opposait depuis près d’un mois à sa hiérarchie et qu’elle respecterait un préavis d’un mois avant de quitter ses fonctions.

Selon le communiqué relayé par l’AFP, le désaccord s’est cristallisé ces derniers jours, notamment à la suite d’un échange tendu avec son supérieur Serge Nedjar, qui l’avait invitée à prendre « la porte » avant la diffusion de son émission La Grande Interview. Dans son texte, Sonia Mabrouk fait état d’une « altération certaine et effective » de ses relations avec une partie de la direction et affirme : « Hier, aujourd’hui, comme demain, ma boussole restera la préservation de l’intérêt des victimes ».

La journaliste, qui est enceinte, a précisé qu’elle se mettrait en retrait dès le mois de mars pour mener à bien la fin de sa grossesse. Elle laissera CNews et Europe 1, où elle officiait depuis de longues années, après le respect du préavis d’un mois annoncé dans son communiqué.

Un passage envisagé sur France 2 et la piste des 4 Vérités

D’après Le Parisien, la direction de France Télévisions aurait approché Sonia Mabrouk pour lui confier la rubrique des 4 Vérités de Télématin. Cette séquence d’entretien politique, d’environ dix minutes en direct, est intégrée à Télématin depuis 1987 et constitue un temps fort de l’émission matinale. Plusieurs figures du paysage audiovisuel s’y sont succédé au fil des décennies.

Parmi les présentateurs historiques cités figurent Gérald Leclerc, qui a incarné la rubrique pendant cinq ans, et Françoise Laborde, qui l’a tenue pendant plus de onze ans. Ces dernières années, la séquence a été animée par Caroline Roux, Thomas Sotto et Julien Arnaud. Depuis la rentrée, c’est Gilles Bornstein, journaliste à franceinfo, qui assure la présentation des 4 Vérités.

Outre la rubrique matinale, Sonia Mabrouk serait également pressentie pour faire partie d’un nouveau rendez‑vous politique en prime time sur France 2, prévu à l’approche de la présidentielle. La chaîne prépare, selon les informations disponibles, un format dans la lignée de L’Émission politique ou Des paroles et des actes. Caroline Roux serait pressentie pour en assurer la présentation, entourée de plusieurs intervieweurs politiques.

