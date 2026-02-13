Sonia Mabrouk démissionne une seconde fois, cette fois d’Europe 1 après 15 ans

Sonia Mabrouk annonce son départ d’Europe 1 après quinze ans d’antenne, quelques semaines seulement après avoir quitté CNews. La journaliste, connue pour ses interviews politiques marquantes, explique avoir pris cette décision « dans un souci de cohérence », selon une déclaration relayée à l’AFP. Ce mouvement intervient au cœur d’un remaniement visible de son parcours médiatique.

Présente de longue date dans les grands rendez-vous d’information, Sonia Mabrouk a occupé des rôles clés tant sur la radio que sur la télévision. Son passage à Europe 1 avait contribué à la construction de sa notoriété, notamment par des interviews de responsables politiques et d’acteurs publics qui ont ponctué sa carrière.

Ce départ suit de près sa rupture avec CNews, où elle était également une figure importante. Selon plusieurs sources, cette séparation avait été motivée par son désaccord vis-à-vis du maintien à l’antenne de Jean-Marc Morandini, accusé d’harcèlement sexuel et de corruption de mineurs, une affaire ayant alimenté les tensions au sein des rédactions.

Sonia Mabrouk quitte Europe 1 après 15 ans d’antenne

Pendant près de quinze ans, Europe 1 a compté parmi ses voix une journaliste spécialisée dans l’interview politique. Sonia Mabrouk y a développé un style d’interrogation reconnu pour sa fermeté et sa connaissance des dossiers, confrontant ministres, candidats et responsables publics à des questions ciblées.

Dans sa déclaration à l’AFP, elle a invoqué « un souci de cohérence » pour justifier son départ, tout en soulignant son attachement à la station qui l’a vue débuter. La formulation laisse entendre une volonté de redéfinition professionnelle après des placements médiatiques successifs et des évolutions personnelles dans son positionnement éditorial.

La chronologie de ses décisions récentes — d’abord la rupture avec CNews, puis ce départ d’Europe 1 — a été largement commentée dans les milieux médiatiques. Le départ de CNews avait, d’après des informations diffusées, été perçu comme lié à ses réserves sur la gestion de certains collaborateurs par la direction de la chaîne.

Parallèlement, plusieurs sources affirment que France Télévisions a manifesté un intérêt pour la journaliste, en lui proposant d’animer une émission en lien avec la politique. Aucune confirmation officielle n’a été communiquée à ce stade par les parties concernées.