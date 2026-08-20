Sonia Mabrouk annonce son arrivée sur BFMTV avec une nouvelle émission à la rentrée

Sonia Mabrouk, journaliste franco-tunisienne reconnue, fait son entrée sur BFMTV avec le lancement de sa nouvelle émission 100% Mabrouk , prévue pour le 24 août. Après plusieurs années passées sur CNews, cette arrivée marque un changement notable dans le paysage médiatique français. À travers ce programme, diffusé du dimanche au jeudi, Sonia Mabrouk entend offrir un espace d’expression pluraliste et respectueux des avis divergents, tout en abordant des thématiques politiques majeures, dont l’élection présidentielle de 2027.

La journaliste, âgée de 46 ans, est une figure médiatique importante en France. Née à Tunis, elle est diplômée de l’IHEC Carthage et de la Sorbonne. Sonia Mabrouk débute sa carrière dans l’enseignement avant de rejoindre le journalisme à Jeune Afrique. Sa reconnaissance s’accroît en 2008 quand Jean-Pierre Elkabbach lui confie la présentation d’un journal sur Public Sénat, ce qui fait d’elle la première Tunisienne à tenir ce rôle sur une chaîne nationale française. Depuis 2013, elle participe activement aux programmes d’Europe 1 et, dès 2017, elle devient une voix incontournable de CNews. En parallèle, elle est également auteure, notamment de l’ouvrage Reconquérir le sacré, et dirige la collection “Pensée libre” chez Fayard.

En vidéo sur Instagram, Sonia Mabrouk a officiellement présenté son projet : « Je suis ravie de vous annoncer mon arrivée sur BFMTV pour une nouvelle émission à la rentrée. Ça sera à partir du 24 août, du dimanche au jeudi avec quelques spécificités. » Elle a mis l’accent sur l’importance pour elle de garantir la pluralité des opinions et la nuance dans les débats, même si cela ne l’empêche pas de défendre des positionnements tranchés. L’émission visera à éclairer les grands enjeux actuels ainsi que la prochaine présidentielle.

Sonia Mabrouk et la réaction de ses anciens téléspectateurs à son arrivée sur BFMTV

Le transfert de Sonia Mabrouk de CNews vers BFMTV suscite une forte émotion parmi certains de ses anciens abonnés. Plusieurs internautes ont exprimé leur déception et refusent de la suivre sur sa nouvelle chaîne. Sur Instagram, de nombreux commentaires témoignent d’un attachement à CNews, considérée comme leur chaîne de référence, et d’une désapprobation face à ce changement.

Certains expriment leur fidélité à CNews, affirmant préférer y rester pour suivre une programmation qu’ils estiment plus authentique. Une internaute écrit : « Désolée mais je ne vous suivrai pas sur BFM, je reste fidèle à CNews. » D’autres mettent en cause les circonstances du départ de la journaliste. L’une d’elles évoque notamment la question de l’animateur Morandini et interprète le déménagement vers BFMTV comme prémédité, reprochant à Sonia Mabrouk un « marchandage » préalable non dévoilé publiquement.

Le choix du nom de la nouvelle émission, 100% Mabrouk, fait l’objet de critiques. Certains y voient une imitation trop proche d’autres programmes déjà existants, tels que 100% Frontières de Guillaume Bigot, ou même la cohorte d’émissions lancées sur BFMTV à la même période. Ces commentaires soulignent une résistance à ce que la journaliste réutilise une appellation similaire à celle employée sur une autre chaîne.

Au-delà des reproches sur le changement de chaîne, plusieurs internautes dénoncent une prétendue priorisation des intérêts financiers dans la décision de Sonia Mabrouk. Des critiques la présentent comme motivée par une recherche d’opportunités plus lucratives. Ces assertions, bien qu’exprimées publiquement sur les réseaux sociaux, n’ont pas été confirmées officiellement par la journaliste ou les chaînes concernées.

À ce jour, Sonia Mabrouk maintient son calendrier de lancement, prêtant une grande attention à l’équilibre et à la diversité des points de vue au cœur de son futur programme, en particulier face aux événements politiques majeurs à venir en France.