Sonia Bellina : le corps calciné de la TikTokeuse retrouvé dans les vignes

Le corps calciné et dénudé d’une influenceuse identifiée comme Sonia Bellina a été retrouvé le 12 août dans les vignes de Saint-Gilles, dans le Gard. Connue sur TikTok pour des contenus suivis par plus de 250 000 personnes, la jeune femme a suscité une vague d’émotion et de réactions sur les réseaux sociaux après la macabre découverte faite par un ouvrier agricole.

Selon les premiers éléments rendus publics, la découverte a été signalée par un travailleur dans les parcelles de vigne de la commune de Saint-Gilles. Les secours et les services de police se sont rendus sur place pour constater l’état du corps, décrit comme fortement brûlé. L’identification de la victime a permis d’établir qu’il s’agissait de Sonia Bellina, personnalité active sur la plateforme TikTok.

La nouvelle a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, où la carte d’identité numérique de la victime a coexisté avec des messages de soutien, des rumeurs et des commentaires particulièrement virulents. La famille de la jeune femme a pris la parole publiquement, exprimant son choc et son incompréhension face à la violence du drame.

Réactions familiales, garde à vue et vagues de messages haineux

Interrogée par Midi Libre, la sœur de la victime, identifiée comme Mia, a raconté que « elle nous a dit qu’elle sortait un soir et elle n’est jamais revenue » et a estimé qu’« elle est tombée sur le mauvais gars, au mauvais moment ». Mia a également déclaré : « Les gens doivent savoir que ma sœur est morte de la pire des façons qui puissent exister, ça ne restera pas impuni. On lâchera jamais jusqu’à ce qu’il soit retrouvé et enfermé ».

Parallèlement aux déclarations familiales, plusieurs sources médiatiques rapportent des mouvements judiciaires : d’après 20 Minutes, deux hommes soupçonnés d’avoir pris part aux faits auraient été placés en garde à vue. En France, la garde à vue correspond à une mesure de privation de liberté décidée par les services de police pour les nécessités de l’enquête, durant laquelle la personne entendue bénéficie de droits procéduraux tels que l’information sur les faits qui lui sont reprochés et l’assistance d’un avocat.

La cellule de deuil de la famille a aussi dénoncé la prolifération de messages violents sur les plateformes numériques, certains commentaires évoquant des rumeurs d’escorting autour de la victime. Mia a demandé que l’on respecte le deuil familial et qu’on cesse de salir la mémoire de sa sœur.

Parmi les réactions publiques, le proche identifié sous le nom d’Eryl Prayer a exprimé son indignation en story Instagram, qualifiant certains commentaires de « immonde » et rappelant que, quelle que soit la vie privée d’une personne, elle ne mérite pas la haine proférée en ligne. Des messages de soutien et d’indignation ont également été publiés par d’autres internautes et connaissances de la victime.