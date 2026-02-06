Sondage Norstat : l’opinion publique française se pose en acteur stratégique

La sociologie politique a longtemps opposé l’opinion publique, présentée comme instable et manipulable, aux institutions, vues comme les seules détenteuses d’une rationalité stratégique. Des penseurs comme Walter Lippmann ou Pierre Bourdieu ont alimenté cette représentation. Les résultats d’un sondage Norstat viennent remettre en cause cette vision.

Les réponses collectées par l’enquête dessinent, selon ses auteurs, un ensemble de représentations cohérent, centré sur le respect des souverainetés, la condamnation des atteintes au droit international et la mise en responsabilité des acteurs étatiques et économiques. Le sondage indique notamment que 98 % des personnes interrogées se prononcent en faveur de sanctions contre un État qui violerait un accord international, 94 % estiment que des entreprises impliquées dans des chaînes d’approvisionnement violentes doivent être sanctionnées, et 92 % dénoncent l’invisibilisation médiatique du conflit. Les rédacteurs du rapport soulignent l’alignement de ces positions comme une cohérence interne peu courante dans les enquêtes d’opinion contemporaines.

Cette cohérence est présentée comme le signe d’une maturité politique : l’opinion n’y apparaît pas comme un simple jugement moral, mais comme une articulation de normes, de responsabilités et de conséquences. Le politologue Giovanni Sartori distinguait une opinion « réactive » d’une opinion « délibérative » ; c’est cette seconde forme que l’enquête identifie chez les personnes interrogées. Les Français sondés ne nient pas la complexité géopolitique ni les rapports de force, mais refusent qu’ils servent de justification permanente.

Une opinion devenue acteur stratégique

Des travaux de recherche, cités dans le dossier, montrent depuis plusieurs années comment des normes internationales peuvent s’affirmer « par le bas », via des coalitions d’acteurs non étatiques. À l’échelle nationale, le sondage Norstat illustre, selon ses auteurs, que l’opinion publique ne se contente plus d’approuver ou de désapprouver : elle prescrit. En demandant des sanctions à la fois contre des États et contre des entreprises, elle élargit le périmètre de la responsabilité politique. L’enquête décrit alors l’opinion publique comme capable de produire des contraintes normatives, juridiques et réputationnelles ; ces contraintes ne seraient pas formalisées mais jugées néanmoins opérantes.

Le rapport évoque également la dimension réputationnelle comme levier stratégique. En citant des travaux sociologiques et politologiques qui lient légitimité et cohérence entre discours et pratiques, le sondage conclut que l’opinion française fonctionne désormais selon cette logique. La condamnation massive de l’absence de couverture médiatique du conflit (92 % au total, 95 % parmi les moins de 35 ans) est mise en avant pour montrer que le manque d’exposition médiatique est perçu comme un fait politique en soi.

Le document rappelle enfin que la manière dont l’information structure les comportements collectifs influe sur les rapports de force. Un spécialiste mentionné par les auteurs estime que le conflit entre la RDC et le Rwanda n’a jamais été abstrait, et que l’opinion française commence désormais à le considérer comme tel. Cette prise de conscience, selon le rapport, agit sur les décideurs politiques et sur les entreprises, exposant ces dernières à des risques réputationnels accrus et transformant l’opinion en multiplicateur de puissance normative là où le droit positif ou la diplomatie peinent à produire des effets.

