« Son look me donne la migraine » Emmanuelle Keita à propos du style vestimentaire de Mulukuku Dj

Dans un récent numéro de son émission « Mood by EK », diffusée sur la NCI, Emmanuelle Keita s’est prononcée sans filtres sur le style vestimentaire de l’artiste Mulukuku Dj.

L’influenceuse, actrice et entrepreneuse Emmanuelle Keita est au centre de l’attention ces derniers jours grâce à son émission captivante, « MOOD’E BY EK », diffusée sur la chaîne NCI. Cette émission met en vedette les choix vestimentaires des célébrités nationales, avec Emmanuelle Keita n’hésitant pas à exprimer son point de vue critique. Son analyse minutieuse des tenues portées par les personnalités en vue est devenue un rituel médiatique qui, à chaque nouvelle critique énoncée, suscite une véritable tempête d’opinions sur les réseaux sociaux.

Après avoir commenté les styles de Serey Die Didi B et Debordo, Emmanuelle Keita a récemment choisi de passer au crible l’artiste Mulukuku Dj au cours d’un épisode récent de « MOOD’E BY EK ». Avec sa franchise caractéristique, elle a livré son avis sans filtre sur le look de l’animateur de l’émission Showbuzz.

« Mulukuku s’habille comme les bétés qui ont duré à Paris. Son look me donne la migraine. Je n’aime pas le style vestimentaire de mon collègue Mulukuku DJ. Son look me donne la migraine. Il s’habille comme un Bété qui a fait une grande partie de sa vie à Paris« , a-t-elle déclaré.

Cependant, elle a tenu à souligner que malgré ses critiques, elle reconnaît le talent de l’artiste. Elle a conseillé à Mulukuku de privilégier la simplicité dans ses choix vestimentaires, mettant en avant son charisme naturel et son teint remarquable. « Mulukuku est très talentueux mais au niveau vestimentaire il n’assure pas vraiment. Il gagnerait donc à se vêtir le plus simplement possible. Mulukuku est beau. Il a un beau teint. Il est charismatique. Il n’a donc pas besoin de faire trop d’efforts pour être chic. Qu’il se fasse juste simple », a-t-elle ajouté.

Ces propos sans détour d’Emmanuelle Keita dans « MOOD’E BY EK » continuent d’alimenter les conversations en ligne, ouvrant des débats animés sur le mariage entre la critique de style et la personnalité des célébrités.

