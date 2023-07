Sommet Russie-Afrique 2023: l’Ouganda et la Russie signent un accord

Un accord sur la construction d’une centrale nucléaire a été signé le jeudi 27 juillet 2023 au Sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg par le Président ougandais, Yoweri Museveni, selon sputnik.

Avant d’inviter les entreprises russes à s’intéresser à l’Ouganda, Museweni a souligné le grand potentiel de son pays dans la production de phosphate et d’ammoniac. « Nous aimerions également collaborer avec la Russie dans la production de batteries. Nous avons du lithium, des terres rares, d’autres matières premières. Si vous voulez devenir nos partenaires dans la production d’accumulateurs, ce sera un bon investissement », déclare-t-il.

En outre, il a également proposé à Moscou de collaborer dans la construction de satellites spatiaux et invité les entreprises russes à participer à l’exploration pétrolière en Afrique de l’Est. Le Président Poutine a évoqué l’Ouganda comme un partenaire important de Moscou sur le continent africain. Selon le chef de l’État russe, la Russie et l’Ouganda travaillent ensemble pour résoudre les problèmes internationaux, en particulier pour créer un monde multipolaire équitable.

« L’Ouganda fait certainement partie des partenaires clés de la Russie sur le continent africain. Nos pays sont liés par une longue histoire d’amitié et de coopération mutuellement bénéfique », a-t-il indiqué. Poutine a conclu que la croissance des relations avec les pays africains est l’une des priorités de la politique étrangère de Moscou. Notons que les 27 et 28 juillet, Saint-Pétersbourg accueille le 2e Sommet et forum économique et humanitaire Russie-Afrique.