Sommet du G7 au Japon: Joe Biden trébuche (encore) en descendant des escaliers (Vidéo)

Le président Joe Biden, âgé de 80 ans, trébuche en descendant les marches du sanctuaire alors que les dirigeants du G7 l’attendent, puis quitte leur dîner de groupe plus tôt que prévu. Il avait également trébuché plus tôt dans la journée lors d’une séance de photos.

Le président Joe Biden a trébuché en descendant les marches du sanctuaire d’Itsukushima vendredi, alors qu’il était pressé de saluer le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Le président était en retard – tous les autres dirigeants du G7 étaient arrivés sur l’île de Miyajima et l’attendaient pour commencer la visite du lieu saint – lorsqu’il a trébuché et s’est rattrapé.

Kishida et lui ont continué comme si le faux pas n’avait pas eu lieu, rejoignant les autres chefs d’État pour voir l’emblématique porte torii « flottante ». La soirée sur la célèbre île, connue pour ses cerfs sauvages, a marqué la fin d’une longue première journée de sommet. Après la visite, les dirigeants mondiaux – les chefs d’État des États-Unis, du Japon, du Canada, de l’Italie, de la France, de l’Allemagne, du Royaume-Uni et de l’Union européenne – ont eu un dîner privé sur l’île.

HAPPENING NOW 🔊🔊🔊



Biden takes a trip:

80, STUMBLES while walking down steps of shrine as G7 leaders wait on him and then leaves their group dinner early



President Joe Biden tripped as he walked down the stairs of the Itsukushima Shrine on Friday in his rush to greet… pic.twitter.com/Jhm6GSKDym