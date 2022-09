Sommet de l’Africa Financial Industry: Romuald Wadagni représente le Bénin

Plusieurs acteurs de la finance dont Romuald Wadagni, ministre béninois de l’économie et des finances sont attendus à Lomé les 28 et 29 Novembre pour participer au sommet de l’Africa Financial Industry summit.

Le Bénin sera représenté au sommet de l’Africa Financial Industry summit qui aura lieu dans la capitale togolaise les 28 et 29 Novembre prochain. Le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni participera à ce sommet au milieu de ses pairs de la sous région.

Pour cette deuxième édition, plus de 500 leaders du secteur de l’industrie financière africaine vont partager pendant deux jours leur connaissance à l’hôtel « 2 Février de Lomé » sur l’industrie financière africaine pour trouver des voies et moyens de construire une industrie financière robuste au service de l’économie et du développement durable.

Entre autres personnalités du monde des finances attendues à ce sommet, on peut citer Jean-Claude Kassi Brou, gouverneur de la BCEAO, Kalyalya Denny, gouverneur de la Banque de Zambie, Sanni Yaya, ministre de l’économie et des finances du Togo, Romuald Wadagni, ministre de l’économie et des finances du Bénin, Serge Ekue, président de la BOAD…etc pour ne citer que ceux-là.