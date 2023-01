Sommet Dakar 2 sur la souveraineté alimentaire: Félix Tshisekedi veut diversifier l’économie congolaise

Dans son discours lors du sommet de Dakar 2 sur la souveraineté alimentaire, le président congolais Félix Tshisekedi a affiché sa volonté de diversifier l’économie congolaise. Le chef de l’Etat de la République Démocratique du Congo (RDC) compte s’appuyer sur l’agriculture pour arriver à ses fins.

Intervenant dans un panel aux côtés de ses homologues Philippe Nyusi de Mozambique, Faustin Archange Touadera de la RCA, Umaro Sissoko Umbalo de Guinée Bissau et Evariste Ndayishimiye du Burundi, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présenté mercredi, devant les participants du Sommet de Dakar 2, sa politique de la diversification de l’économie congolaise en optant pour la production.

» J’ai choisi de diversifier l’économie en m’appuyant sur deux secteurs : l’agriculture et le numérique parce que les mines dont dépendait notre économie sont devenues source de plusieurs malheurs « , a dit en substance le président de la république qui n’a pas manqué de dénoncer du haut de cette tribune l’un de ces malheurs qu’est l’agression « de notre pays par le Rwanda« .

Pour Félix Tshisekedi, le sol congolais doit prendre la revanche sur le sous-sol. Pour montrer sa détermination de valoriser le secteur agricole, le président Tshisekedi a fait part de quelques initiatives du gouvernement notamment l’augmentation du budget du ministère de l’agriculture, la création des 8 zones agro-industrielles et l’expérimentation du manioc dans la filière de panification…

Le Sommet Dakar 2 vise à réunir des gouvernements, des dirigeants du secteur privé, des représentants d’organisations multilatérales et d’ONG, ainsi que des scientifiques et des chercheurs afin d’explorer les moyens de relever le défi croissant de la sécurité alimentaire en Afrique et de renforcer la résilience du continent face aux chocs futurs.