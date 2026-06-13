Bénin : La SDEPAC devient l’unique gestionnaire de la distribution électrique du Port de Cotonou

​La modernisation des infrastructures du Port Autonome de Cotonou franchit un nouveau palier stratégique. Par une note d’information officielle datée du 11 juin 2026, le Directeur Général du Port, Bart Jozef Johan Van Eenoo, a notifié aux concessionnaires, opérateurs économiques et usagers de la plateforme portuaire le transfert exclusif de la gestion et de la distribution de l’énergie électrique à une entité dédiée : la SDEPAC (Société de Distribution de l’Électricité du Port Autonome de Cotonou).

​Cette décision découle directement de l’application d’une convention de concession conclue entre l’État béninois et la SDEPAC. Désormais, cette dernière s’établit comme un guichet unique et devient le seul opérateur habilité à intervenir pour l’ensemble des opérations de distribution, de fourniture et de facturation d’électricité dans tout le périmètre portuaire.

​L’ensemble des demandes techniques et commerciales des usagers devra dorénavant être adressé sans intermédiaire à la SDEPAC. Cela concerne notamment :

​Les demandes de raccordements et de branchements électriques provisoires.

​Les modifications d’installations sur le réseau intérieur.

​Les demandes d’augmentations ou de réductions de puissance énergétique.

​Une autonomisation technique pour sécuriser la croissance du port

​Ce transfert opérationnel coïncide avec une phase charnière de consolidation des infrastructures du poumon économique national, géré depuis 2018 par Port of Antwerp International dans le cadre d’un plan d’investissement massif de plus de 480 milliards de francs CFA. Dans ce schéma de modernisation accélérée, la stabilité et la continuité de l’alimentation énergétique représentent des enjeux critiques pour la compétitivité de la plateforme.

​Pour soutenir cette ambition, la Banque Ouest-Africaine de Développement (BOAD) a récemment consenti un appui financier majeur destiné au renforcement structurel de l’approvisionnement électrique du port, à partir du poste source stratégique de 161/63 kV de Vèdoko. La création et l’entrée en fonction de la SDEPAC permettent ainsi d’isoler et de segmenter la gestion technique des flux énergétiques de l’administration portuaire générale.

​Cette transition matérialise une tendance de fond observée au sein des grandes plateformes logistiques internationales, désireuses de s’affranchir des contingences des réseaux de distribution nationaux. Elle s’inscrit dans la continuité des premières initiatives d’autonomisation du Port de Cotonou, amorcées dès octobre 2017 par un accord de 5 milliards de francs CFA avec la Communauté Électrique du Bénin (CEB) pour le déploiement de 10 kilomètres de ligne souterraine haute tension. En centralisant les interventions et la facturation, cette nouvelle gouvernance énergétique vise à garantir une excellence opérationnelle continue au profit du commerce international et des acteurs de l’hinterland.