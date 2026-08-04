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Sénégal : La BAD approuve un financement de 35 millions de dollars pour réformer les finances publiques

La Banque africaine de développement a approuvé un financement de 20 milliards de francs CFA, soit environ 35,15 millions de dollars, destiné à renforcer la gestion des finances publiques du Sénégal. L’annonce a été faite lundi 3 août par l’institution dans un communiqué.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Economie
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Sénégal : La BAD approuve un financement de 35 millions de dollars pour réformer les finances publiques
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Ce financement doit notamment contribuer à améliorer la collecte des recettes de l’État. Il vise également à renforcer la transparence dans la gestion et la présentation des comptes publics sénégalais. La décision intervient alors que le Sénégal traverse une période marquée par une crise de la dette. Le pays ouest-africain cherche par ailleurs à conclure un nouveau programme avec le Fonds monétaire international.

L’appui de la BAD s’inscrit ainsi dans un contexte de réformes destinées à consolider les finances publiques. L’institution n’a pas précisé, dans le communiqué cité, le calendrier de décaissement ni les modalités détaillées de mise en œuvre du financement.

Le renforcement de la mobilisation des recettes constitue l’un des principaux objectifs assignés à cette enveloppe. Une meilleure collecte doit permettre à l’État de disposer de ressources plus importantes pour financer ses politiques publiques et réduire ses déséquilibres budgétaires.

La transparence des comptes publics figure également au cœur du dispositif approuvé par la banque panafricaine. Cette orientation intervient alors que les autorités sénégalaises négocient avec le FMI les contours d’un nouveau programme financier.

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