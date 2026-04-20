Somaliland : l’Union africaine condamne la nomination d’un diplomate israélien

L’Union africaine a exprimé son profond mécontentement après l’annonce de la nomination d’un représentant diplomatique israélien accrédité auprès du Somaliland, estimant que ce geste pourrait déstabiliser la Corne de l’Afrique. Dans un communiqué diffusé dimanche 19 avril, l’organisation panafricaine pointe une décision susceptible d’altérer l’équilibre régional.

Pour l’UA, la nomination va à l’encontre des principes du droit international et menace l’intégrité territoriale de la Somalie, dont la souveraineté est rappelée avec fermeté. L’organisation appelle à éviter toute reconnaissance unilatérale qui pourrait être considérée comme dépourvue d’effets juridiques valides au regard des normes internationales.

Plusieurs capitales se sont déjà fait entendre pour critiquer l’initiative. Le Pakistan, l’Égypte et l’Arabie saoudite figurent parmi les pays ayant publiquement dénoncé ce mouvement, qu’ils jugent attentatoire à la souveraineté somalienne et contraire aux usages diplomatiques établis.

Le point de départ de la polémique est la décision prise le 15 avril 2026 de nommer Michael Lotem comme premier ambassadeur d’Israël auprès du Somaliland. D’après les informations disponibles, il s’agit d’un poste non résident, le diplomate devant exercer depuis Jérusalem plutôt que depuis la région concernée — un élément qui n’apaise pas les autorités de Mogadiscio.

Réactions de Mogadiscio et implications régionales

Le ministère somalien des Affaires étrangères a réagi avec vivacité, estimant que cette mesure compromettrait les avancées diplomatiques et pourrait attiser des tensions déjà présentes. Pour Mogadiscio, le fait qu’un État membre des Nations unies reconnaisse ou établisse des liens officiels avec une entité sécessionniste risque d’ouvrir la porte à d’autres actions unilatérales.

Israël avait précédemment annoncé la reconnaissance du Somaliland en décembre 2025, une première officielle d’un État membre de l’ONU à reconnaître cette région qui s’est déclarée indépendante depuis 1991 mais qui reste largement non reconnue sur la scène internationale. Ce précédent a déjà suscité de vives discussions au sein de la communauté diplomatique.

Au-delà des déclarations, l’affaire met en lumière les enjeux stratégiques autour de la Corne de l’Afrique : emplacement géopolitique clé, routes maritimes sensibles et intérêts militaires et commerciaux qui attirent des partenaires extérieurs. Les observateurs craignent qu’une multiplication des reconnaissances unilatérales ne rende plus difficile la recherche d’une solution politique entre le Somaliland et Mogadiscio.