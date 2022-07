Somalie : un avion se retourne sur le dos lors de son atterrissage (Vidéo)

Un avion appartenant à la compagnie Jubba Airways en provenance de Baidoa s’est écrasé à l’aéroport international de Mogadiscio. Aucun décès n’a été signalé.

Un avion de la Jubba Airways s’est écrasé et renversé sur la piste de l’aéroport de Mogadiscio, lundi 18 juillet, avant de prendre feu. Des images dramatiques montrent l’appareil à l’envers sur le bord de la piste alors qu’un incendie féroce le consume et qu’une épaisse fumée s’en échappe. L’avion effectuait un vol intérieur entre Baidoa et la capitale somalienne quand l’accident est survenu.

Des pompiers sont intervenus rapidement pour éteindre les flammes au milieu des décombres. Selon des responsables locaux, les 30 passagers et membres d’équipage ont été secourus. La cause de l’accident n’est pas encore déterminée. La société a déclaré que l’avion était un Fokker-50 à turbopropulseur.