Bénin : le règlement définitif du litige foncier de l’hoirie Gbetie Marcos à Abomey-Calavi annoncé

Le gouvernement béninois veut mettre un terme au litige foncier de l’hoirie Gbetie Marcos dans la commune d’Abomey-Calavi. La décision a été prise ce mercredi 13 mai 2026 en Conseil des ministres présidé par le chef de l’État Patrice Talon. Selon le compte rendu du Conseil des ministres, cette affaire, jugée complexe sur les plans juridique et technique, avait déjà conduit le gouvernement à mettre en place un groupe d’experts à la suite des décisions prises le 16 janvier 2019.

Ces experts avaient pour mission de procéder à « l’actualisation du plan d’état des lieux et d’urbanisation du périmètre concerné » afin de favoriser « un règlement définitif, apaisé et équitable ». Les travaux réalisés ont permis le recensement des occupants et présumés propriétaires des différentes parcelles concernées, ainsi que la vérification des documents de propriété détenus par chacun. À l’issue de cette démarche, le gouvernement a décidé de déclarer la zone « d’utilité publique » et de procéder à son expropriation.

Le Conseil des ministres a également fixé plusieurs modalités pour la gestion des parcelles concernées. Ainsi, les parcelles disposant déjà d’un titre foncier ou comportant des constructions en matériaux définitifs seront maintenues. Les parcelles recasées et non litigieuses resteront également à leurs emplacements, sauf en cas de réajustement. Les zones de bas-fonds seront reversées dans le patrimoine de l’État tandis que certaines parcelles seront réaffectées pour des équipements publics.

Le gouvernement prévoit aussi de « protéger strictement les zones non constructibles » et de « sécuriser les nouvelles emprises d’équipement restituées ». Selon les autorités, ces différentes mesures permettront de préserver les propriétés existantes, les concessions familiales ainsi que les espaces destinés aux infrastructures sociocommunautaires et à la voirie.

Par ailleurs, le Conseil des ministres a autorisé la mise en place d’un montant d’indemnisation au profit de l’hoirie Gbetie Marcos en raison de l’expropriation décidée par l’État. Cette indemnisation servira également à dédommager certaines personnes ayant acquis des parcelles auprès de la famille concernée, mais dont les terrains se sont révélés déjà occupés.