Somalie: le député Hamza Abdi Barre nommé au poste du Premier ministre

Le parlementaire Hamza Abdi Barre a été nommé mercredi, à la tête de la Primature et devient le 21e premier ministre de la Somalie, succédant à Mohamed Hussein Roble qui occupait le poste depuis septembre 2020.

Le président somalien Hassan Cheikh Mohamoud a nommé Hamza Abdi Barre au poste de Premier ministre, a annoncé mercredi, un communiqué de la présidence somalienne.

«Le président souhaite le plus grand succès au nouveau premier ministre dans l’ambitieux programme de réforme du gouvernement qu’il mènera et appelle le peuple somalien à lui apporter son soutien indéfectible», a déclaré la présidence dans le communiqué officialisant sa nomination.

Face aux journalistes, Hamza Abdi Barre s’est dit «très heureux d’avoir (la) confiance» du président, évoquant l’«énorme tâche» qui l’attend. «Je promets de travailler jour et nuit pour faire mon travail (…) et je formerai un gouvernement de haut niveau», a-t-il ajouté.

Agé de 48 ans, Hamza Abdi Barre est un député de l’État du Jubaland (sud) et membre du parti au pouvoir. Sa nomination intervient un mois après l’élection du président Hassan Cheikh Mohamoud pour un deuxième mandat.

Dans ce pays instable, le nouveau Premier ministre va devoir former au plus vite, un gouvernement à même de relever les défis du pays et combler les attentes des somaliens.