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Somalie : le cargo MV LATUF repris après son détournement au large du Puntland

Le gouvernement somalien a annoncé vendredi 29 août la reprise du cargo MV LATUF, navire battant pavillon camerounais détourné douze jours plus tôt au large du Puntland, dans une opération conjointe avec la marine turque sur fond de regain de piraterie dans la zone.

Léon KABORÉ
Publié le à
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Somalie : le cargo MV LATUF repris après son détournement au large du Puntland
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Le MV LATUF avait été pris le 17 août près de Jifle, dans le district d’Eyl, au Puntland. Abdullahi Warsame, notable local cité par l’Associated Press, a déclaré que le navire et son équipage avaient été libérés.

Dans un communiqué, le ministère somalien de la Défense a affirmé que l’opération avait duré dix jours, que quatre embarcations utilisées par les pirates avaient été détruites et que 14 pirates avaient été tués.

Cette opération intervient alors que les attaques de pirates connaissent une nouvelle poussée au large de la Somalie et dans le golfe d’Aden, un corridor maritime redevenu sous surveillance accrue.

Le 24 août, l’Organisation maritime internationale a demandé la libération de plus de 90 marins détenus dans la zone après plusieurs détournements récents.

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