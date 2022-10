Somalie: l’armée neutralise plusieurs centaines de combattants d’al-Shabaab

Au moins 200 militants d’al-Shabaab ont été neutralisés par l’armée somalienne dans les régions du centre du pays, au cours d’une offensive, le dimanche 09 octobre 2022.

Dans la région de Hiran, dans le centre de la Somalie, l’armée a mis hors d’état de nuire, de nombreux combattants d’al-Shabaab. Selon les explications d’une source citée par l’agence anadolu, « des unités de l’armée, en coopération avec des milices claniques armées, ont lancé une attaque surprise contre des combattants d’Al-Shabaab près de la localité de Jicibow » dans la région.

« L’opération militaire est intervenue après que des unités de l’armée ont reçu des informations sur l’infiltration de jeunes hommes dans la ville (…), ce qui a conduit au déclenchement de violentes confrontations (entre les membres du mouvement et ceux de l’armée) », a précisé la source. « Des éléments d’al-Shabaab prévoyaient d’attaquer la localité de Jicibow », soulignant que « les affrontements ont duré plus de 10 heures, l’armée, en coopération avec les clans armés, ayant réussi au cours des affrontements à neutraliser la cellule terroriste et à éliminer 200 de ses membres.« , a-t-elle ajouté.

La Somalie mène depuis des années une guerre contre le mouvement armé Al-Shabab, fondé au début de l’année 2004 et affilié idéologiquement à Al-Qaida. Ce mouvement a revendiqué de nombreuses opérations terroristes qui ont fait des centaines de morts.