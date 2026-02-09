Somalie : annonce d’un accord de coopération militaire avec l’Arabie saoudite

Le 9 février 2026, Mogadiscio a annoncé avoir conclu un accord militaire avec Riyad, au moment où la Corne de l’Afrique attire de plus en plus l’attention des puissances du Golfe et devient un terrain sensible de rivalités indirectes.

Le ministère somalien de la Défense indique qu’une signature officielle a eu lieu lundi entre Ahmed Moallim Fiqi, le chef de la Défense somalienne, et le prince Khalid Bin Salman, qui représente l’Arabie saoudite. Le communiqué décrit cette démarche comme une nouvelle étape de coopération entre les deux pays.

Selon les autorités, le texte vise à encadrer une collaboration militaire bilatérale, sans que le communiqué ne détaille pour l’instant les modalités précises ni l’étendue des engagements pris par chaque partie.

Contexte régional

Ce rapprochement survient alors que des États du Golfe multiplient leurs initiatives diplomatiques et sécuritaires dans la région, contribuant à transformer certains pays de la Corne de l’Afrique en zones d’influence concurrentes.

La signature intervient également six semaines après la décision d’Israël de reconnaître le Somaliland, entité qui s’est séparée de facto de la Somalie en 1991. Mogadiscio continue de considérer le Somaliland comme partie intégrante de son territoire et a réagi négativement à cette reconnaissance.

Dans ce climat déjà tendu, chaque accord international prend une portée stratégique accrue, même si les conséquences concrètes de l’accord somalo-saoudien restent à être précisées par les responsables concernés.