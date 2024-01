Somalie: Al-Shabab attaque une base militaire

- Publicité-

Les terroristes d’Al-Shabab ont pris pour cible, une base militaire dans le nord de la Somalie. Le groupe terroriste dit s’être emparé de la base et des équipements militaires.

Une offensive coordonnée a été lancée ce mercredi, par Al-Shabab contre une base de l’armée dans le nord de la province de Mudug, en Somalie. Des échanges de tir ont fini par de nombreuses pertes humaines des deux côtés. Selon une source sécuritaire, l’attaque a été repoussée par l’armée, malgré le nombre important de morts.

L’agence de presse nationale somalienne (SONNA) a rapporté que l’armée, soutenue par les habitants, avait déjoué l’attaque d’al-Shabaab, infligeant « de lourdes pertes aux terroristes ».

Mais dans un communiqué, Al-Shabab qui a revendiqué l’attaque, a dit s’en être emparé de la base et a désormais le contrôle sur plusieurs équipements militaires dont des véhicules. Le groupe terroriste a déclaré qu’il avait attaqué des bases où se trouvaient 1 350 soldats de l’armée et qu’il avait tué plus de 191 d’entre eux, rapporte anadolu.

La Somalie fait face à une insécurité grandissante depuis plusieurs années. Les principales menaces émanent des groupes terroristes al-Shabab et Daech.

Depuis 2007, le groupe terroriste al-Shabab combat le gouvernement somalien et la Mission de Transition de l’Union Africaine en Somalie (ATMIS), une mission multidimensionnelle autorisée par l’Union africaine et mandatée par le Conseil de sécurité des Nations unies.

Pour faire face aux attaques, le gouvernement somalien a lancé des offensives terrestres et aériennes avec ses alliés dont les Etats-Unis, contre les groupes terroristes. Mais la situation reste critique, malgré les efforts.