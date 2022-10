Soirée foot: le Barça évite le piège Majorque, Messi et Mbappé sauvent le PSG

Avec des buts de Lionel Messi et Kylian Mbappé, le PSG a disposé de Nice ce samedi soir au Parc des Princes, à l’occasion de la 9è journée de Ligue 1. En Espagne, le Barça a assuré le minimum face à Majorque (1-0) en Liga.

Après deux semaines de pause dues à la trêve internationale de septembre, le football a repris sa course dans les principaux championnats européens. Plusieurs matchs ont été disputés ce samedi à travers les pelouses sur le vieux continent. En France, le PSG recevait Nice, dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Une rencontre soldée par une victoire des Parisiens qui se sont imposés sur le score de 2-1.

Dans un match disputé au Parc des Princes, les locaux ont longtemps galère avant de se défaire de leurs adversaires. Auteurs de l’ouverture du score sur un joli coup franc de Lionel Messi à la demi-heure de jeu, les poulains de l’entraineur Christophe Galtier ont été surpris par Gaetan Laborde qui égalisa pour les Aiglons juste au retour des vestiaires.

Le score va rester ainsi jusqu’à la 83 minute avant que Mbappé, entrée en jeu en début de seconde période, ne redonne l’avantage au PSG sur une passe décisive de la recrue de l’été, MuKiele. Score final: 2-1. Le PSG reprend donc les rênes de la Ligue 1 devant l’OM qui a écrasé Angers de Cédric Hountondji (3-0), la veille.

Service minimum pour le Barça

Dauphin du Real Madrid avant le coup d’envoi, le Barça a pris provisoirement la tête de la Liga après sa victoire face à Majorque. Les Blaugranas en effet battus les Bermellones ce soir, à l’occasion de la septième journée du championnat. Dans une rencontre assez fermée, les visiteurs se sont imposés sur le score de 1-0. L’unique but de la partie a été marqué par Robert Lewandowski à la 20è minute.

« Nous étions bons en défense. Ils ont joué un match très lent et cela nous a coûté. Ter Stegen et Lewandowski font la différence, mais je ne me contenterais pas de cela. Nous avons concédé peu d’occasions. Nous n’avons encaissé qu’un seul but en Liga», a déclaré l’entraineur Xavi en conférence de presse après la rencontre. Avec cette petite mais précieuse victoire, le Barça peut désormais se concentrer sur son prochain match face à l’Inter Milan en Ligue des champions (mercredi).