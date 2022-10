Soins des cheveux : ces 07 erreurs capillaires à ne plus commettre

Dans le but d’avoir un look parfait, la plupart des femmes adorent avoir des cheveux bien coiffés, brillants et souples. Cependant, plusieurs erreurs sont régulièrement commises.

Avoir de beaux cheveux est une astuce simple et efficace pour être rayonnant au quotidien. Il faudra pour ce faire entreprendre des séances de soins réguliers chez soi ou adopter des précautions en supplément. Cependant, certaines pratiques ignorées du grand public ont pour effet de freiner la croissance des cheveux pour les rendre inesthétiques. Pour prendre soin de ses cheveux, voici 7 erreurs à éviter à tout prix.

1. Une mauvaise fréquence de lavage

Parmi les soins les plus élémentaires pour prendre soin de sa crinière : le lavage. À condition, de ne pas les laver trop souvent. Exception faite pour les personnes aux cheveux fins qui ont tendance à graisser. Dans ce cas, un lavage à raison de 3 fois par semaine est l’idéal. En revanche et pour les cheveux secs et frisés, un lavage à raison d’une fois par semaine est souhaité. Et pour cause, les lavages excessifs endommagent non seulement la fibre capillaire mais favorisent également la production de sébum ce qui a tendance à rendre les cheveux gras. Dans pareille situation, il est recommandé de les laver un jour sur deux.

2. Une utilisation excessive de produits

Que vos cheveux soient frisés ou lisses, utiliser des produits d’entretien capillaire de manière excessive peut nuire à vos cheveux. Il est recommandé de respecter la quantité conseillée et prescrite sur chaque contenant. Généralement, il suffit d’utiliser l’équivalent d’une noix pour l’entretien de sa fibre capillaire. Autre alternative, opter pour un shampooing sec qui permet de ralentir la fréquence d’utilisation.

3. Une eau trop chaude

Laver ses cheveux à l’eau trop chaude est l’une des pires habitudes à adopter en matière de soins capillaires. Cette erreur est souvent commise car les cheveux sont lavés au même moment que le corps. La température excessive risque non seulement d’abîmer la fibre capillaire mais également de la rendre cassante et rêche. Il est donc recommandé de laver les cheveux à l’eau tiède.

4. Un après-shampoing mal appliqué

L’après-shampooing est une étape fondamentale de toute routine capillaire afin de démêler les cheveux et de les rendre plus souples. Que vous ayez les cheveux mi-longs, longs, bouclés ou crépus, il est déconseillé de faire l’impasse sur ce produit hydratant. Cependant, il est important de bien l’appliquer sur toute la longueur des cheveux à l’aide de vos doigts. Après 2 à 3 minutes d’attente, vous pouvez procéder au démêlage et au rinçage des cheveux. À noter, que l’application d’un après-shampooing sur la racine risque de graisser le cheveu en plus de l’alourdir.

5.Se frotter violemment les cheveux avec une serviette

À la sortie de la douche, il est fréquent de voir des personnes utiliser la serviette de manière inadéquate. Elles la frottent violemment contre la tête afin de sécher rapidement l’eau des cheveux. La mauvaise nouvelle est que même si la méthode soit efficace, elle favorise la casse des fibres capillaires, mais pas que ! Elle affaiblit la vitalité des cheveux et affecte leurs écailles.

Les spécialistes recommandent, pour corriger cette mauvaise habitude, de presser les cheveux simplement avec la main. Cela permet d’extraire en grande partie l’eau qui s’y est imbibée sans pour autant brusquer le crâne. Si cette alternative vous paraît onéreuse, vous pouvez toujours exploiter en lieu et place des serviettes à microfibres.

6. Un mauvais shampoing

L’utilisation d’un mauvais shampooing peut fortement nuire aux cheveux. En plus de les pousser à produire davantage de sébum, il risque de les dénaturer s’il n’est pas adapté à votre fibre capillaire. Que vous ayez les cheveux bouclés, lisses, secs ou gras, il est important de choisir le shampooing le mieux adapté à vos cheveux pour les rendre plus souples et sains.

7. S’endormir avec les cheveux humides

Cette erreur est souvent commise et peut avoir de lourdes conséquences sur les cheveux. Et pour cause, en plus des risques de rhume ou de torticolis au réveil, le cheveu peut s’en trouver affaibli. Humide, il devient beaucoup plus fragile suite notamment aux mouvements et à la pression sur l’oreiller. Résultat, la fibre capillaire est plus susceptible de casser.