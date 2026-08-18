Smoothie aux fruits rouges, banane et skyr vanille prêt en quelques minutes

Smoothie aux fruits rouges, banane, skyr vanille et avoine : une recette rapide et rafraîchissante à préparer en quelques minutes avec un blender compact, idéale pour les journées chaudes et adaptable selon la texture souhaitée.

Ce mélange simple rassemble les ingrédients du quotidien pour obtenir une boisson à la fois gourmande et facile à réaliser : des fruits rouges, une banane, du lait, du skyr à la vanille et des flocons d’avoine. L’intérêt de la recette tient autant à la rapidité de préparation qu’à la possibilité d’ajuster la consistance en variant les proportions de liquide et d’ingrédients solides.

La méthode reste minimaliste : déposer tous les ingrédients dans le blender et mixer jusqu’à obtention d’une texture homogène et crémeuse. Pour gagner du temps, on peut utiliser des fruits rouges surgelés ; ils apportent fraîcheur et densité sans nécessiter l’ajout de glaçons.

Préparation, ingrédients et équipement recommandés

La liste d’ingrédients mentionnée pour ce smoothie comporte : fruits rouges, banane, lait, skyr à la vanille et flocons d’avoine. Les quantités demeurent à la convenance de chacun : plus de lait pour une consistance fluide, davantage de skyr et de fruits pour une texture dense et onctueuse. Les flocons d’avoine servent à donner du corps au mélange et à épaissir légèrement la préparation.

Sur le plan pratique, la préparation ne demande que quelques gestes : éplucher la banane, mesurer le skyr et les flocons d’avoine, verser le lait et ajouter les fruits rouges – frais ou surgelés. Le mixage doit se poursuivre jusqu’à ce que le mélange soit lisse ; un blender puissant et adapté évite les morceaux et assure une texture homogène.

Le texte source recommande notamment le Blender Mixeur Ninja Max Blast, proposé reconditionné sur Back Market au prix indiqué de 59,99 euros. Selon la présentation, son format compact facilite les préparations express et limite l’encombrement, ce qui le rend pratique pour réaliser ce type de smoothie sans multiplier les ustensiles.

Utiliser des fruits rouges surgelés est présenté comme une option simple pour obtenir une boisson bien fraîche sans ajout d’eau glacée. Le skyr à la vanille est mis en avant pour sa contribution à l’onctuosité du mélange ; la banane apporte quant à elle une douceur naturelle qui équilibre l’acidité des fruits rouges.

La recette telle que décrite privilégie la rapidité et la simplicité : quelques ingrédients, un petit blender et un temps de préparation réduit permettent d’obtenir une boisson estivale colorée et texturée. Les adaptations restent possibles en fonction des préférences de consistance et des ingrédients disponibles.