Mort de Mathilde Favier : à Cabourg, entre dîners, couchers de soleil et balades à cheval

Mathilde Favier , directrice des relations publiques de Dior Couture , et son compagnon, le producteur Nicolas Altmayer , sont morts dans un accident de la route survenu le lundi 17 août 2026 dans les Deux-Sèvres, a-t-on appris le 18 août. Le véhicule du couple a été heurté de front par un poids lourd sur la départementale 938, près d’Airvault, alors qu’ils rentraient de Cabourg en direction de l’île de Ré.

Le choc s’est produit aux alentours de 16 heures sur cette portion reliant Thouars à Parthenay. Les secours dépêchés sur place n’ont pu que constater les décès sur le lieu de la collision : Nicolas Altmayer, 61 ans, et Mathilde Favier, 56 ans, sont décédés sur le coup. Les forces de l’ordre ont engagé des investigations pour préciser les circonstances de cet accident frontal.

Le couple revenait d’un séjour à Cabourg, où Mme Favier possédait une maison et passait chaque été des moments familials et conviviaux. Mlle Favier occupait depuis plus de quatorze ans un poste clé au service VIP de Dior, assurant notamment les relations avec des personnalités internationales lors des défilés parisiens. M. Altmayer, cofondateur avec son frère Éric de la société Mandarin Cinéma, avait produit plusieurs succès du cinéma français contemporain.

Images, réseaux sociaux et hommages

Deux jours avant le drame, Mme Favier publiait sur Instagram un dernier carrousel de photos prises à Cabourg : scènes de dîner au coucher du soleil, promenades sur la plage en compagnie de sa mère Françoise, clichés en famille avec sa fille et son compagnon, et images la montrant à cheval dans un sulky. Ces publications, partagées en fin de semaine précédente, montraient la maison normande qu’elle appréciait pour se ressourcer.

Parmi les éléments biographiques rappelés dans les hommages, Mme Favier était l’auteure d’un ouvrage intitulé Mathilde à Paris, qui compile ses recettes d’accueil et son goût pour « l’art de recevoir ». Elle était mère de deux enfants issus de son mariage avec Roberto Agostinelli et proche d’une famille active dans le monde de la mode et du luxe : ses sœurs Victoire de Castellane, directrice de la haute joaillerie chez Dior, et Pauline, créatrice de la marque Bloom Paris, ainsi que son oncle Gilles Dufour, ancien collaborateur de Karl Lagerfeld.

Les réactions officielles et personnelles se sont multipliées dès l’annonce du décès. Delphine Arnault, directrice générale du comité exécutif de Dior, a salué la mémoire d’une « femme lumineuse au courage remarquable ». Rachida Dati, proche de la disparue, a rendu un hommage émouvant au couple, évoquant la vitalité de Mme Favier et les qualités humaines de M. Altmayer.

Sur le plan professionnel, la disparition de M. Altmayer est également vécue comme une perte pour le monde du cinéma : il avait contribué, par la production, à des films populaires reconnus du public français.