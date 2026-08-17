Miss Univers : des projets bien plus ambitieux pour la France

La France se retire officiellement du concours Miss Univers, mais un comité indépendant annonce son intention de faire revenir une représentante tricolore et d’établir Paris comme nouvelle base mondiale du concours. Le comité Miss France a confirmé au printemps son retrait officiel, invoquant la nécessité de préserver son identité et ses valeurs, tandis qu’un nouveau comité Miss Univers France, présidé par Inés Ligron, se constitue pour organiser un casting indépendant et présenter une candidate française lors de la prochaine édition.

Le retrait de Miss France du concours international intervient dix ans après la victoire d’Iris Mittenaere, sacrée Miss Univers en 2016. L’organisation française a expliqué dans un communiqué que l’évolution récente de Miss Univers et certains choix lors de la dernière cérémonie, notamment le sacre de la Mexicaine Fátima Bosch, rendaient difficile le maintien d’un partenariat conforme à l’image et aux principes de Miss France.

En parallèle, la société organisatrice actuelle de Miss Univers, JKN Global Group, a confirmé via son compte Instagram la présence d’une candidate française lors de la 75e édition, sans préciser son identité, et a annoncé l’entrée d’un nouveau territoire, Saint-Martin, dans la compétition. Les organisateurs ont lancé un casting destiné à désigner une représentante française, avec ou sans l’aval du comité Miss France historique.

Un comité distinct pour représenter la France et la délocalisation annoncée

Fin mai, quelques jours après l’annonce du retrait de Miss France, a été dévoilé le projet de création du premier comité Miss Univers France, distinct et concurrent de la société Miss France. La présidence a été confiée à Inés Ligron, connue pour avoir dirigé le comité Miss Univers Japan et conduit le Japon à la victoire au concours en 2007.

Selon les déclarations rapportées par Paris Match lors de sa prise de fonction, Inés Ligron a précisé que le propriétaire de Miss Univers avait décidé de déplacer la « base » du concours à Paris. Elle a expliqué : « Le propriétaire a décidé que la base de Miss Univers, le centre du monde en quelque sorte, allait être Paris. Il est mexicain mais il n’a pas envie que ce soit au Mexique, il veut que Miss Univers soit basé en Europe, dans la capitale de la mode. »

Les initiateurs de ce nouveau comité ont mis en place une campagne de recrutement et un casting ouvert. Un message publié sur Instagram évoquait que plus d’un millier de candidates s’étaient déjà inscrites pour tenter de représenter la France dans ce cadre alternatif, invitant d’autres postulantes à rejoindre l’aventure. Les organisateurs précisent que cette démarche se fera indépendamment du comité Miss France, désormais retiré du concours international.

Le concours Miss Univers, créé en 1952 et aujourd’hui organisé par JKN Global Group, est diffusé dans plus de 190 pays et évalue la beauté physique, la prestance, la culture et l’engagement social des participantes. La création d’un comité Miss Univers France et l’annonce d’une base parisienne constituent les éléments principaux du dispositif qui doit permettre la présence d’une candidate française lors de la prochaine édition. Plus d’un millier de candidatures étaient déjà enregistrées pour le casting organisé par le nouveau comité.