Slovaquie : vainqueur des élections, Fico créera une coalition avec l’Extrême Droite

Robert Fico, le président du parti Smer-SD, vainqueur des élections législatives en Slovaquie, a annoncé mercredi un accord pour former une coalition gouvernementale avec le parti d’extrême droite SNS et le parti Hlas-SD. Cette annonce intervient après des négociations entre les partis.

Victorieux lors des élections législatives, Robert Fico ne cache plus ses intentions pour la création d’un nouveau parti. Ce mercredi, il a déclaré lors d’une conférence de presse : « Nous nous sommes mis d’accord pour former un gouvernement ensemble. » Il a ajouté : « C’est la base de l’accord de coalition, que nous voulons conclure dans les plus brefs délais.«

Cette décision de créer une coalition entre le parti de Robert Fico et l’extrême droite suscite des inquiétudes et des réactions mitigées. L’extrême droite est souvent associée à des positions controversées et nationalistes dans le contexte politique slovaque.

La Slovaquie traverse une période de changement politique avec cette nouvelle coalition. Les détails exacts des accords au sein de cette coalition devraient être clarifiés ultérieurement