Slimane : souhaiter la paix n’est ni une question de religion ni d’appartenance ethnique

Slimane, chanteur populaire en France, a traversé une période judiciaire et médiatique qui a fortement perturbé sa carrière mais qui ne l’empêche plus aujourd’hui de se produire et d’enchaîner les projets. Confronté, en 2024, à la plainte d’un ancien technicien pour harcèlement sexuel puis à une seconde plainte pour tentative d’agression sexuelle d’un autre technicien, l’artiste a vu son image publique mise à l’épreuve tandis que la justice rendait un premier jugement le condamnant à une amende de 10 000 euros, dont 3 000 euros avec sursis, pour harcèlement moral.

Retiré des réseaux et des scènes pendant plusieurs mois, Slimane a choisi de limiter ses apparitions publiques en attendant les suites judiciaires. Cette période de retrait a coïncidé avec la préparation de son nouvel album, un travail qui, selon le chanteur, a été difficile à mener tant sur le plan personnel que créatif.

Le 5 mars 2026, invité du podcast Ouvre ton jeu animé par Marie-Claude Barrette, Slimane est revenu longuement sur ces mois compliqués, sur l’impact des affaires judiciaires sur sa motivation artistique et sur le processus de création de son disque Il faut que tu saches, paru le 4 décembre dernier.

Récit d’une reprise: du retrait médiatique à la sortie d’un nouvel album

Lors de son entretien, Slimane a décrit l’écriture de cet album comme « le plus dur… le plus difficile à écrire » pour lui. Il a expliqué qu’au moment des faits il n’avait « pas spécialement envie de faire un album tout de suite » et qu’il ressentait le besoin de « se retrouver ». Ces confidences dressent le portrait d’un artiste affecté mentalement par les accusations et la pression médiatique, qui a néanmoins poursuivi son travail artistique malgré ses doutes.

Les proches de Slimane ont, selon ses propos, joué un rôle déterminant en le poussant à retourner en studio. « Ils ont senti à un moment donné que je commençais à avoir… pas un blocage, mais vraiment plus trop envie de faire de la musique », a-t-il déclaré. Leur insistance — « Retourne juste en studio, va voir » — l’a aidé à renouer progressivement avec le processus créatif. Le chanteur a précisé que la reprise s’est faite « petit à petit » et que quelques chansons retrouvées lui ont permis de regagner de l’appétit pour la composition.

Slimane a toutefois reconnu que le disque n’est pas « sorti dans la joie et la bonne humeur » et a qualifié sa mise au monde d’un « accouchement un peu difficile ». Ces formulations traduisent l’emprise des événements judiciaires sur le ton et la genèse artistique de l’album, sans pour autant donner d’éléments nouveaux sur l’évolution des procédures en cours.

Parallèlement à son retour artistique, le chanteur a pris position sur des sujets internationaux, notamment le conflit au Moyen-Orient. Déjà en 2021, face aux images de Jérusalem, il avait publié en story Instagram un message appelant à l’humanité et à la paix : « Souhaiter la paix n’est ni une question de religion, ni une question de culture ou même d’apparence ethnique ! Souhaiter la paix est une question d’humanité ! »