Slimane s’offre une escapade à Mykonos à plus de 3 000 euros la nuit

Slimane poursuit sa parenthèse estivale après une escapade en Colombie avec sa fille Esmeralda et s’est offert un séjour de luxe à Mykonos au Cavo Tagoo Mykonos, avant de reprendre une tournée internationale prévue pour la rentrée. Le chanteur, de retour à la télévision en mai pour les demi‑finales de The Voice afin de célébrer les quinze ans de l’émission, enchaîne les moments de détente entre obligations professionnelles et vie de père.

En mai, Slimane a marqué son retour télévisé lors des demi‑finales de The Voice. Il a parallèlement mené une série de concerts intimistes piano‑voix à la Salle Pleyel à Paris, en collaboration avec Yaacov Salah, du 14 mai au début juillet 2026. Sa tournée doit reprendre en septembre et passera notamment par Bruxelles, quatre représentations à l’Olympia, Montréal, Athènes et des dates en Suisse.

Pour se ressourcer avant cette reprise, l’artiste a choisi l’île grecque de Mykonos et le Cavo Tagoo Mykonos, un établissement situé face à la mer Égée. L’hôtel propose des prestations haut de gamme — piscine à débordement, restaurants, salles de sport et boutiques — et une palette de services sur mesure allant de la location de yacht ou d’un vol en hélicoptère privé à un shooting photo professionnel ou à l’organisation d’événements privés. L’hébergement comprend des chambres et des villas, avec des tarifs annoncés pour la saison : 1 590 euros la nuit pour une suite avec petit‑déjeuner et 3 165 euros pour une Golden Villa avec chambre et piscine privée.

Des vacances de rêve en Grèce

Ce séjour à Mykonos s’inscrit dans une volonté affichée de se « vider la tête » et de reprendre des forces avant de retrouver son public. L’établissement choisi par Slimane est réputé pour son cadre panoramique sur la mer Égée et ses prestations orientées vers une clientèle en quête de confort et d’intimité.

Quelques semaines auparavant, Slimane avait voyagé avec sa fille Esmeralda en Colombie. Ce déplacement avait pour intention de « découvrir l’un des pays d’origine de ma fille avec elle », selon ses propos. Le chanteur avait partagé des mots émouvants sur cette parenthèse : « L’Algérie, la France, la Colombie, que tes pays sont beaux ma fille, presque autant que toi ». Il avait également affirmé que « la Colombie a définitivement été l’un d’entre eux », qualifiant ce voyage de l’un des plus beaux souvenirs de sa vie.

Entre la trêve estivale à Mykonos et le retour sur scène programmé à la rentrée, Slimane alterne donc temps familial et engagements professionnels : performances télévisées, concerts intimistes à la Salle Pleyel et dates internationales qui reprendront en septembre, avec des escales annoncées en Belgique, en France, au Canada, en Grèce et en Suisse.