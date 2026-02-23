Slimane se reconvertit en cuisinier pendant le Ramadan

Slimane, connu autant pour sa carrière musicale que pour ses publications culinaires sur les réseaux sociaux, a vu son image partagée entre moments de convivialité pendant le Ramadan et une condamnation civile pour harcèlement prononcée fin 2023 par le tribunal de Saint-Étienne. L’artiste, qui a souvent publié des recettes et des repas de rupture du jeûne, a été reconnu coupable et condamné à une amende de 10 000 euros .

Le Ramadan, mois sacré pour les musulmans, est une période de jeûne quotidien du lever au coucher du soleil, mais aussi de prière, de partage et de solidarité. De nombreuses personnalités publiques observent ce rituel et le partagent parfois sur leurs comptes : les footballeurs Karim Benzema, N’Golo Kanté et Mohamed Salah ainsi que des artistes comme Amel Bent figurent parmi ceux cités pour leur pratique du mois saint.

Dans ce cadre, Slimane a utilisé ses réseaux pour diffuser des moments de vie familiale et des recettes mises en avant lors de la rupture du jeûne. À la faveur de ses publications, il a montré une appétence pour la cuisine maison et la convivialité autour des plats partagés avec ses proches.

Slimane : le roi des fourneaux

En 2021, Slimane s’était fait remarquer pour ses talents culinaires, publiant notamment une préparation de poulet aux olives. La recette évoquée comprenait oignons, paprika, curcuma, gingembre, persil et coriandre, accompagnée d’olives et de frites, présentée comme un plat à partager au moment de l’iftar, la rupture du jeûne. Ces publications avaient suscité l’intérêt des internautes et montré une facette domestique de l’artiste.

Au fil des années, il a partagé d’autres recettes maison : une tarte aux poires, un couscous, un tajine, une salade de pommes de terre, ainsi que des desserts maison — gâteau au chocolat et courgette, un entremets de type Trianon et des baghrir moelleux. Ces posts ont constitué une partie importante de sa présence sociale, mettant en avant la préparation des repas et des moments familiaux liés au Ramadan.

Sur le plan judiciaire, Slimane a été jugé pour des faits de harcèlement à l’encontre d’un technicien survenus lors d’un concert. Le tribunal de Saint-Étienne l’a reconnu coupable et a prononcé une amende de 10 000 euros, décision rapportée par la presse spécialisée. Selon les informations publiées, la somme devrait être versée à une association spécialisée dans le domaine concerné.

