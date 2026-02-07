Slimane : « En un instant ma vie bascule », son témoignage dix ans après The Voice

Le 6 février 2016, Slimane remportait la saison de The Voice en imposant sa voix sur la scène nationale : dix ans plus tard, l’artiste célèbre cet anniversaire marqué par des succès discographiques importants, une collaboration majeure avec Vitaa et une tentative de retour médiatique après une année de retrait.

Lors des auditions à l’aveugle de cette saison, sa reprise d’A fleur de toi de Vitaa avait séduit les quatre coachs et le public. En finale, trois mois après son arrivée sur le plateau, Slimane s’imposait avec 33 % des suffrages, devant MB14 (24 %), Antoine (22 %) et Clément Verzi (21 %).

Pour commémorer ces dix ans, le chanteur a publié un message sur Instagram dans lequel il revient sur son parcours et remercie son public : « En un instant ma vie bascule. Cette chanson qui m’accompagnait dans les bars me permettait de vous rencontrer. 10 ans que je vous chante mes joies et mes peines, que je laisse crier mon cœur à chaque fois qu’il en a besoin. Mais surtout 10 ans de vous, de rencontres, de sourires, de larmes aussi ». Cette publication a été aimée plus de 50 000 fois en vingt-quatre heures.

Parcours discographique, ventes et retour médiatique

Slimane reconnaît publiquement le rôle de The Voice et de TF1 dans son accélération professionnelle et souligne la contribution des coachs qui l’ont soutenu lors de l’émission. Sur le plan commercial, il figure parmi les lauréats du programme les plus performants : son premier album, A bout de rêves, s’est vendu à plus de 330 000 exemplaires. Son album suivant, Solune, a rencontré un succès comparable.

La collaboration avec Vitaa sur l’album VersuS a constitué le point culminant de ses ventes : ce projet commun a dépassé le million d’exemplaires vendus. Plus récemment, Slimane a commercialisé un album sans promotion traditionnelle, Il faut que tu saches, qui s’est écoulé à plus de 30 000 exemplaires en première semaine.

Sur le plan judiciaire, Slimane a été condamné à une amende de 10 000 euros dans une affaire née d’une plainte d’un technicien de son spectacle, qui l’avait attaqué en justice pour « harcèlement sexuel ». Les médias ont rapporté cette condamnation et ses répercussions sur la carrière de l’artiste.

