Situation socio-politique au Mali: les communautés chrétiennes appellent à la paix et à la retenue

Dans un communiqué en date du mercredi 9 novembre 2022, les communautés chrétiennes du Mali ont lancé un message de paix et appelé à la retenue, en raison de la situation socio-politique du pays qui « est en train de prendre une dimension aux conséquences qui peuvent être incalculables ».

Les communautés chrétiennes du Mali ont déclaré mercredi, suivre « avec une attention soutenue l’évolue de la situation socio-politique de notre pays ». Selon le communiqué des communautés chrétiennes du Mali, « cette situation est en train de prendre une dimension aux conséquences qui peuvent être incalculables ».

« C’est pourquoi, nous les leaders des communautés chrétiennes en accord avec le département en charge des affaires religieuses, du Culte et des Coutumes, invitons toute la population au calme et à la retenue », exhorte le communiqué qui invite « tous à s’aligner derrière les leaders religieux dans la gestion de toutes les questions relatives à la religion » tout en « exhortant les uns et les autres à persévérer dans la prière pour le Mali ».

Le Mali est dirigé par un régime militaire depuis le renversement du régime de l’ex-président Ibrahim Boubacar Kéita le 18 août 2020. Le pays est en proie aux attaques terroristes qu’il essaie de contrer avec l’aide de la Russie qui lui livre des équipements militaires. Mais la situation reste toujours inquiétante malgré les efforts déployés dans la lutte contre le terrorisme à cette ère du président de la transition, le colonel Assimi Goita.