Situation sécuritaire au Bénin: Patrice Talon échange avec les présidents d’institution

Ce mercredi 02 février 2022, le président de la République a échangé avec les présidents des institutions de la République sur la situation sanitaire et sécuritaire du pays. Louis Vlavonou, Joseph Djogbénou, Prosper Moretti, Mariam Chabi Talata et Cie étaient de la partie.

La Covid-19 et les menaces sur la sécurité ont été ce mercredi au menu d’une rencontre d’échange entre le prédisent Patrice Talon et les présidents des institutions de la République. Selon le président de la Cour constitutionnelle Joseph Djogbénou, « au vu du contexte il est de bon ton que les Présidents des institutions de la République viennent recueillir les informations les plus importantes que le gouvernement et son Chef voudraient partager avec eux sur la situation sécuritaire aux plans national et régional et sur la situation sanitaire ».

Le Chef de l’Etat au cours de la rencontre a rassuré ses hôtes de ce que la situation est sous contrôle. Le gouvernement a pris des dispositions adéquates pour apporter une riposte efficace contre la Covid-19 et les attaques djihadistes qui frappent dans les zones frontalières du pays.

Avec le président de la République, Joseph Djogbénou et ses pairs ont évoqué des préoccupations diverses se rapportant directement au fonctionnement des institutions dont ils ont la charge.