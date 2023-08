Situation politique au Niger : la CEDEAO donne raison à Laurent Gbagbo

Dans une interview avec la BBC, le médiateur de la CEDEAO a confirmé que le coup d’État au Niger a bel et bien eu lieu et que l’armée au pouvoir a consolidé son contrôle. Cette déclaration concorde avec les propos de l’ancien président ivoirien, Laurent Gbagbo, qui affirmait que la population nigérienne avait accepté le putsch et que la négociation devait remplacer l’intervention militaire.

Le général Abdulsalami Abubakar a expliqué les efforts de l’envoyé spécial de la CEDEAO au Niger dans un entretien publié le jeudi 24 août 2023. Il a également mis en évidence les conséquences des sanctions imposées au pays, qui ont contraint les militaires à engager des négociations. Après avoir rencontré le général Tchiani, l’ancien président nigérian a exprimé ses sentiments. Par ailleurs, il a confirmé que le coup d’État avait bien eu lieu et que l’armée avait consolidé son autorité. « Après avoir inspecté le site, nous pouvons conclure qu’un coup d’État a eu lieu et qu’ils ont consolidé leur contrôle« , a déclaré le médiateur.

De plus, il a souligné que le retour au pouvoir du président destitué est peu probable, car le coup d’État a été exécuté. Sur ce point, il a rejoint l’ancien président ivoirien. « Ils ont dit avoir déjà destitué le président Bazoum et que la question de son retour au pouvoir ne sera pas possible. Ils ont dit qu’ils ne le feraient pas, qu’ils ne ramèneraient pas Bazoum au pouvoir, mais qu’ils seront prêts à négocier sur toute autre chose », affirme Abdulsalami Abubakar.

Depuis que des membres de la Garde présidentielle ont mené un coup d’État le mois dernier, le président déchu Bazoum est toujours détenu à sa résidence. Pour rappel, le 22 août, Laurent Gbagbo a souligné que le coup d’État était finalement terminé. Selon lui, ceux qui prétendent que le dirigeant déchu pourrait revenir au pouvoir sont des menteurs.