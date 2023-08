Situation au Niger : le chanteur Alpha Blondy prend position

Dans une vidéo diffusée le lundi 14 août 2023, Koné Seydou, alias Alpha Blondy, a exprimé ses inquiétudes concernant la situation politique au Niger. Le chanteur est convaincu qu’éviter la guerre au Niger serait la meilleure victoire pour l’Afrique.

Alpha Blondy pense qu’il est temps pour la Cédéao de parler : « Je suis Alpha Blondy. Et comme ambassadeur pour la paix en Côte d’Ivoire, je voudrais communiquer avec la communauté de la Cédéao. Des bruits de bottes se font entendre. Je souhaite que les autorités de la Cédéao arrêtent cette guerre. » A-t-il déclaré.

Poursuivant, le chanteur reggae a souligné que la violence ne résoudrait pas le conflit au Niger. « Les européens n’ont jamais voulu qu’il ait la guerre en Europe. Et j’ai le sentiment qu’ils ont envie d’étendre la guerre Russo-Ukrainien en Afrique. J’entends parler des troupes américaines qui sont stationnées au Tchad. Les troupes françaises qui sont stationnées au Niger et au Tchad. Je ne parle même pas de ceux qui sont stationnés à Djibouti. Les Russes aussi sont à Djibouti. Les Chinois sont à Djibouti. Ce n’est juste qu’une question de minute pour que les africains, une fois de plus, tombent dans ce piège géostratégie. Il ne faut pas faire la guerre ».

Enfin, la célébrité ivoirienne a proposé de former une armée pour combattre leurs frères africains. « Les membres de la Cédéao devraient se rassembler pour lutter contre le terrorisme qui sévit dans plusieurs pays de la région ».