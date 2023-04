Sissoco Embalo décerne la plus haute distinction de la Guinée-Bissau à Paul Kagame

- Publicité-

Le président du FPR, le président Paul Kagame, a reçu lundi 17 avril la médaille Amílcar Cabral, la plus haute distinction en Guinée-Bissau, lors de sa visite d’un jour dans ce pays africain. Au cours de sa visite, où il a été accueilli par son homologue Umaro Sissoco Embaló, il a déclaré que les dirigeants africains avaient le devoir de créer un environnement propice permettant à la jeune génération d’utiliser ses compétences et de réaliser son plein potentiel.

Le président a déclaré que les ressources humaines restent les plus importantes pour son pays, le Rwanda et la Guinée-Bissau, ainsi que pour le reste de l’Afrique. « Comme le reste de l’Afrique, la ressource la plus importante que possèdent le Rwanda et la Guinée-Bissau est une population jeune. Notre devoir est d’assurer une stabilité qui nous permette de créer des environnements favorables pour que nos jeunes puissent utiliser leurs compétences et atteindre leur plein potentiel », a déclaré le président Kagame.

La médaille Amílcar Cabral est décernée aux chefs d’État des pays amis de la Guinée-Bissau. Les liens bilatéraux existants entre le Rwanda et la Guinée-Bissau comprennent des accords signés dans différents secteurs, notamment le commerce, l’éducation, le tourisme et les services aériens bilatéraux.